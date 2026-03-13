Уралсиб приглашает на вебинар «Эквайринг — эффективный инструмент управления бизнесом»
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iz5q
Банк Уралсиб проведет онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу
Вебинар пройдет 19 марта в 10:00. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте. Количество мест ограничено.
Организаторы расскажут:
- как использовать эквайринг для управления бизнесом;
- как менялся продукт за последние годы и что с ним будет дальше;
- как сделать терминал с логотипом компании;
- о сервисе и поддержке;
- о зачислениях до трех раз в день и по выходным без кассовых разрывов;
- об акции «Курс на экономию» с низкой ставкой и тремя месяцами без процессинговой платы за терминал.
Читайте также:
В качестве спикера выступит управляющий директор по продажам эквайринга банка Уралсиб Владислав Сухов.
Вебинар пройдет в формате прямого эфира и продлится час. Ссылку на трансляцию направят слушателю на электронную почту после прохождения регистрации.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)