Уралсиб приглашает на вебинар «Эквайринг — эффективный инструмент управления бизнесом»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iz5q
Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб проведет онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу

Вебинар пройдет 19 марта в 10:00. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте. Количество мест ограничено.

Организаторы расскажут:

  • как использовать эквайринг для управления бизнесом;
  • как менялся продукт за последние годы и что с ним будет дальше;
  • как сделать терминал с логотипом компании;
  • о сервисе и поддержке;
  • о зачислениях до трех раз в день и по выходным без кассовых разрывов;
  • об акции «Курс на экономию» с низкой ставкой и тремя месяцами без процессинговой платы за терминал.

В качестве спикера выступит управляющий директор по продажам эквайринга банка Уралсиб Владислав Сухов. 

Вебинар пройдет в формате прямого эфира и продлится час. Ссылку на трансляцию направят слушателю на электронную почту после прохождения регистрации.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Бизнес-сообщество Деньги Малый и средний бизнес Уралсиб Финансы Экономика

