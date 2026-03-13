Уралсиб приглашает на вебинар «Эквайринг — эффективный инструмент управления бизнесом»

Банк Уралсиб проведет онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу

Вебинар пройдет 19 марта в 10:00. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте. Количество мест ограничено.



Организаторы расскажут: как использовать эквайринг для управления бизнесом;

как менялся продукт за последние годы и что с ним будет дальше;

как сделать терминал с логотипом компании;

о сервисе и поддержке;

о зачислениях до трех раз в день и по выходным без кассовых разрывов;

об акции «Курс на экономию» с низкой ставкой и тремя месяцами без процессинговой платы за терминал.

В качестве спикера выступит управляющий директор по продажам эквайринга банка Уралсиб Владислав Сухов. Вебинар пройдет в формате прямого эфира и продлится час. Ссылку на трансляцию направят слушателю на электронную почту после прохождения регистрации.