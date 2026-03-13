От джиббинга до ночного катания. На «Роза Хутор» раскрыли детали фестиваля New Star Camp с финалом Кубка России по сноуборду
New Star Camp на «Роза Хутор» представил спортивную программу для профи и любителей
В Сочи на курорте «Роза Хутор» готовятся к проведению масштабного спортивно-музыкального фестиваля New Star Camp. Мероприятие состоится с 23 по 29 марта и соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.
События для профессионалов
Открытие фестиваля 23 марта ознаменуется стартом двухдневного финального этапа Кубка России по сноуборду, где выступят сильнейшие райдеры страны. Уже 25 марта внимание переключится на Альфа Лыжный Джем, а 27 марта состоятся главные соревнования фестиваля — NEW STAR INVITATIONAL. Призовой фонд этих стартов по сноуборду и лыжам составит 1 млн рублей. Для участников предусмотрены специальные номинации от партнеров: «MAXимальный стиль» и «MAXимальный трюк» от МАХ, а также «Новая звезда» от Quiksilver.
Горы как лекарство:
Завершит профессиональную программу 28 марта Билайн Джиббинг Джем на высоте 1100 метров. Соревнования пройдут на многофункциональной площадке при поддержке DC Shoes. Судейство и ведение мероприятия доверят Денису Бонусу — известному джибберу, участнику Red Bull Roll The Dice.
Активности для любителей
Для тех, кто не входит в число профессионалов, организаторы подготовили насыщенную программу. 25 марта сноубордистов ждут на соревнованиях DC Трюки и Стиль. Формат разделят на две части: джем-сессия на специальной фигуре от Системы Быстрых Платежей и парные спуски с трамплина.
Впервые в истории фестиваля спортивные мероприятия выйдут за пределы светового дня. При поддержке сети «Перекресток» организуют Перек Night Party Ride — массовый ночной спуск по трассе «Шале» для любителей вечернего катания.
26 и 27 марта развернутся масштабные Сакслимпийские игры. Командные соревнования выявят самых универсальных райдеров. Программа включает турнир НАКЛ Сакс в формате Knuckle Huck, а затем зрелищный конкурс Кэш для хрюш, где победителя определят зрители, опуская купюры в копилки. Итоги игр подведут на командном видео-батле.
27 марта также состоится WINLINE Рейл Джем-сейшн на 72-метровых перилах. Победу одержат лыжники и сноубордисты, которые смогут преодолеть конструкцию целиком с наилучшей техникой.
Завершит фестивальную неделю Rich Фан-джем — соревнования по джиббингу. Победит тот, кто продемонстрирует наиболее креативные трюки.
Отдельный старт для девушек организуют ROXY и АктиБио. Темой станет «снежный серфинг»: участницам нужно показать гэпы, свитчи и слайды на фигуре в виде гигантской бутылки йогурта. Дополнительные номинации — «Лучший образ» и «Лучший трюк».
На высоте 1600 метров в мини-парке Termit и Спортмастер PRO с 24 по 28 марта пройдут два джем-сейшена, детские старты, эстафета лыжников против сноубордистов. Также запланированы тренировки с чемпионами — Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным.
Для начинающих райдеров на учебном склоне высоты 1100 откроется школа «Снежный старт» от СБП. Желающие освоить трюки на фигурах смогут записаться в школу фристайла AllPro.
Как писали Юга.ру, горнолыжная школа курорта «Роза Хутор» подтвердила соответствие высшему мировому стандарту ISIA