От джиббинга до ночного катания. На «Роза Хутор» раскрыли детали фестиваля New Star Camp с финалом Кубка России по сноуборду

New Star Camp на «Роза Хутор» представил спортивную программу для профи и любителей

Открытие фестиваля 23 марта ознаменуется стартом двухдневного финального этапа Кубка России по сноуборду, где выступят сильнейшие райдеры страны. Уже 25 марта внимание переключится на Альфа Лыжный Джем, а 27 марта состоятся главные соревнования фестиваля — NEW STAR INVITATIONAL. Призовой фонд этих стартов по сноуборду и лыжам составит 1 млн рублей. Для участников предусмотрены специальные номинации от партнеров: «MAXимальный стиль» и «MAXимальный трюк» от МАХ, а также «Новая звезда» от Quiksilver.

В Сочи на курорте «Роза Хутор» готовятся к проведению масштабного спортивно-музыкального фестиваля New Star Camp. Мероприятие состоится с 23 по 29 марта и соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей активного отдыха.

Завершит профессиональную программу 28 марта Билайн Джиббинг Джем на высоте 1100 метров. Соревнования пройдут на многофункциональной площадке при поддержке DC Shoes. Судейство и ведение мероприятия доверят Денису Бонусу — известному джибберу, участнику Red Bull Roll The Dice.

Активности для любителей

Для тех, кто не входит в число профессионалов, организаторы подготовили насыщенную программу. 25 марта сноубордистов ждут на соревнованиях DC Трюки и Стиль. Формат разделят на две части: джем-сессия на специальной фигуре от Системы Быстрых Платежей и парные спуски с трамплина.

Впервые в истории фестиваля спортивные мероприятия выйдут за пределы светового дня. При поддержке сети «Перекресток» организуют Перек Night Party Ride — массовый ночной спуск по трассе «Шале» для любителей вечернего катания.

26 и 27 марта развернутся масштабные Сакслимпийские игры. Командные соревнования выявят самых универсальных райдеров. Программа включает турнир НАКЛ Сакс в формате Knuckle Huck, а затем зрелищный конкурс Кэш для хрюш, где победителя определят зрители, опуская купюры в копилки. Итоги игр подведут на командном видео-батле.

27 марта также состоится WINLINE Рейл Джем-сейшн на 72-метровых перилах. Победу одержат лыжники и сноубордисты, которые смогут преодолеть конструкцию целиком с наилучшей техникой.

Завершит фестивальную неделю Rich Фан-джем — соревнования по джиббингу. Победит тот, кто продемонстрирует наиболее креативные трюки.

Отдельный старт для девушек организуют ROXY и АктиБио. Темой станет «снежный серфинг»: участницам нужно показать гэпы, свитчи и слайды на фигуре в виде гигантской бутылки йогурта. Дополнительные номинации — «Лучший образ» и «Лучший трюк».

На высоте 1600 метров в мини-парке Termit и Спортмастер PRO с 24 по 28 марта пройдут два джем-сейшена, детские старты, эстафета лыжников против сноубордистов. Также запланированы тренировки с чемпионами — Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным.

Для начинающих райдеров на учебном склоне высоты 1100 откроется школа «Снежный старт» от СБП. Желающие освоить трюки на фигурах смогут записаться в школу фристайла AllPro.