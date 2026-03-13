«Нью-йоркский драйв в центре юга». В Краснодаре выступит американская джазовая певица и номинантка на «Грэмми»

Краснодарский край

  Концерт Моник Б. Томас © Скриншот видео Didn't It Rain Monique Thomas с YouTube-канала Eli Dan
В Краснодаре 3 апреля выступит вокалистка из США Моник Б. Томас (18+)

Организатор концертов Олег Мохов сообщил Юга.ру, что 3 апреля в Краснодаре выступит джазовая вокалистка Моник Б. Томас из США. 

Моник Б. Томас родилась в США в Филадельфии. Она училась музыке у выдающихся мастеров джазовой сцены, работала в Нью-Йорке и на крупнейших международных сценах.

Моник имеет почетную степень доктора Высшей школы музыки. Также ее альбом Night&Day был номинирован на премию «Грэмми».

Голос вокалистки называют «бриллиантом» мировой джазовой сцены.

Моник Б. Томас выступит вместе с квартетом Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга. На сцене будут звучать звуки фортепиано, саксофона, контрабаса и ударных. 

Организатор заявил, что концерт станет «настоящим нью-йоркским драйвом в центре юга»

Мероприятие состоится 3 апреля в 20:00 в концертном зале магазина «Дирижер» на улице Гоголя, 6. Стоимость билета — 1500 рублей. Приобрести билеты и узнать подробности можно по телефону 8 (918) 335-07-22

Как писали Юга.ру, 10 мая в баре «Сержант Пеппер» краснодарская джаз-рок группа The Zverstvo даст первый за 10 лет большой концерт.

