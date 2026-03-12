Главврача СПИД-центра Краснодара задержали за мошенничество на 8 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре арестовали главврача центра борьбы со СПИДом Валерия Кулагина. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

12 марта пресс-служба Краснодарского краевого управления ФСБ сообщила, что оперативники задержали руководителя центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Медика подозревают в организации преступной схемы, направленной на хищение бюджетных денег.

По данным следствия, главврач оформлял на работу своих родственников, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли. При этом он ежемесячно начислял им зарплату и выписывал премии. За время действия схемы из госбюджета похищено около 8 млн рублей.

Читайте также:

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют сразу две статьи: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

На время следствия суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники продолжают расследование.

Согласно информации с сайта ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», должность главного врача учреждения занимает Валерий Кулагин.

При этом журналист Андрей Кошик еще в январе сообщил, что Кулагин находится в СИЗО. Расследованием занимается четвертое отделение следственного отдела УФСБ по Краснодарскому краю.  

Как писали Юга.ру, в феврале министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова заключили под стражу.

ВИЧ Здравоохранение Краснодар Мошенничество Суд ФСБ

Новости

В Краснодаре посмотрят и обсудят психологический триллер «Скрытое» 2004 года
Летом РЖД запустит новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод
Минтранс показал, как будет выглядеть аэропорт Архыза. Строительство хотят завершить в 2029 году
Больше 8 млрд рублей похитили при строительстве центра гимнастики в Сочи. Среди фигурантов — экс-руководители «Газпрома»
Третий день без мобильного интернета: в Краснодаре продолжаются сбои
В Каневском районе БПЛА атаковали сельхозпредприятие. Один человек погиб, двое ранены

Лента новостей

Третий день без мобильного интернета
Сегодня, 16:05
Третий день без мобильного интернета
В Краснодаре продолжаются сбои
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Сегодня, 11:54
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы
Авиагавани не работали почти двое суток
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза
Сегодня, 09:37
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Реклама на сайте