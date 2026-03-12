Главврача СПИД-центра Краснодара задержали за мошенничество на 8 млн рублей

В Краснодаре арестовали главврача центра борьбы со СПИДом Валерия Кулагина. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

12 марта пресс-служба Краснодарского краевого управления ФСБ сообщила, что оперативники задержали руководителя центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Медика подозревают в организации преступной схемы, направленной на хищение бюджетных денег. По данным следствия, главврач оформлял на работу своих родственников, которые фактически свои трудовые обязанности не исполняли. При этом он ежемесячно начислял им зарплату и выписывал премии. За время действия схемы из госбюджета похищено около 8 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют сразу две статьи: мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. На время следствия суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники продолжают расследование. Согласно информации с сайта ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», должность главного врача учреждения занимает Валерий Кулагин. При этом журналист Андрей Кошик еще в январе сообщил, что Кулагин находится в СИЗО. Расследованием занимается четвертое отделение следственного отдела УФСБ по Краснодарскому краю.