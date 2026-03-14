Три альтернативных коллектива выступят на фестивале «Южный соус 2» в Новороссийске

28 марта в Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль альтернативной музыки «Южный соус 2». На нем выступят три группы:

Katzengarten — краснодарцы, исполняющие классический сиэтлский гранж на английском языке. Драйвовая и техничная музыка, для любителей потяжелее.

«Ленина 99» — молодые новороссийские инди-рокеры, уже успевшие стать постояльцами гитарной сцены Черноморского побережья. Романтичные экспериментаторы, любимые молодой аудиторией.

«Кеды в клетку» — краснодарский проект из одного человека, смешивающий в своих выступлениях постхардкор, нинтендокор и эмо-музыку.

Все три проекта — молодые, старший из них — Katzengarten — создан в начале 2022 года.

Посетить фестиваль можно будет в Новороссийске, в пивном баре «Ковер на Самолете» по улице Пионерская, 2В. Начало запланировано на 28 марта, 19:00.

Билет можно приобрести на входе за донат от 200 рублей.