Гранж, романтика и нинтендокор. В Новороссийске пройдет фестиваль локальной рок-музыки
Три альтернативных коллектива выступят на фестивале «Южный соус 2» в Новороссийске
28 марта в Новороссийске пройдет музыкальный фестиваль альтернативной музыки «Южный соус 2». На нем выступят три группы:
- Katzengarten — краснодарцы, исполняющие классический сиэтлский гранж на английском языке. Драйвовая и техничная музыка, для любителей потяжелее.
- «Ленина 99» — молодые новороссийские инди-рокеры, уже успевшие стать постояльцами гитарной сцены Черноморского побережья. Романтичные экспериментаторы, любимые молодой аудиторией.
- «Кеды в клетку» — краснодарский проект из одного человека, смешивающий в своих выступлениях постхардкор, нинтендокор и эмо-музыку.
Все три проекта — молодые, старший из них — Katzengarten — создан в начале 2022 года.
Посетить фестиваль можно будет в Новороссийске, в пивном баре «Ковер на Самолете» по улице Пионерская, 2В. Начало запланировано на 28 марта, 19:00.
Билет можно приобрести на входе за донат от 200 рублей.
Проект «Южный соус» — это авторский телеграм-канал о культуре и искусстве на юге. Его команда стремится раскрывать и популяризировать интересные и уникальные творческие единицы юга.
Мероприятия «соуса» привлекают внимание лайн-апами из перспективных групп, которых не всегда можно услышать в Новороссийске. Это позволяет местным любителям альтернативы насладиться редкой музыкой прямо в своем городе.
Первая часть фестиваля состоялась в ноябре 2025 года в крафтовом баре «Погружение», собрав полный танцпол и множество восторженных отзывов. Посмотреть видео с того фестиваля можно в телеграм-канале.
Как сообщали Юга.ру, краснодарский концерт американского рэпера Flo Rida, который должен был состояться 11 марта, перенесли на май из-за войны на Ближнем Востоке.