В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы. Авиагавани не работали почти двое суток

Своих вылетов ждут больше тысячи пассажиров

10 марта в 14:07 аэропорт Краснодара ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причиной стала угроза атаки БПЛА. Отправлять и принимать самолеты авиагавань начала только 11 марта в 12:58. Затем 12 марта ограничения ввели дважды — в 08:12 и 11:10. На момент написания новости запрет продолжает действовать. На вылет задерживаются рейсы в Москву, Батуми, Екатеринбург, Стамбул, Новосибирск, Казань. На прилет — из Шарм-Эль-Шейха, Челябинска, Москвы, Стамбула, Казани.

10 марта в 16:36 аэропорт Сочи тоже ввел ограничения на прием и выпуск судов. 10 рейсов ушли на запасные аэродромы в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды и Владикавказ. Ограничения сняли 11 марта в 12:57, а затем снова ввели в 16:11. Аэропорт вновь открылся только 12 марта в 02:10. Сейчас он работает по фактическому расписанию. На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Стамбул, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Наманган, Новосибирск, Челябинск, Омск, Магнитогорск, Ургенч, Казань, Батуми, Нижнекамск, Чебоксары, Красноярск. Некоторые перенесены аж на 13 марта. На прилет — из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Норильска, Самары, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Батуми, Шарм-Эль-Шейха, Стамбула, Намангана, Магнитогорска, Омска, Нальчика, Владикавказа, Ургенча, Нижнекамска, Чебоксар, Казани.