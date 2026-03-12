В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы. Авиагавани не работали почти двое суток

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Своих вылетов ждут больше тысячи пассажиров

10 марта в 14:07 аэропорт Краснодара ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причиной стала угроза атаки БПЛА.

Отправлять и принимать самолеты авиагавань начала только 11 марта в 12:58. Затем 12 марта ограничения ввели дважды — в 08:12 и 11:10. На момент написания новости запрет продолжает действовать.

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Батуми, Екатеринбург, Стамбул, Новосибирск, Казань. На прилет — из Шарм-Эль-Шейха, Челябинска, Москвы, Стамбула, Казани.

Читайте также:

10 марта в 16:36 аэропорт Сочи тоже ввел ограничения на прием и выпуск судов. 10 рейсов ушли на запасные аэродромы в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды и Владикавказ.

Ограничения сняли 11 марта в 12:57, а затем снова ввели в 16:11. Аэропорт вновь открылся только 12 марта в 02:10. Сейчас он работает по фактическому расписанию.

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Стамбул, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Тюмень, Наманган, Новосибирск, Челябинск, Омск, Магнитогорск, Ургенч, Казань, Батуми, Нижнекамск, Чебоксары, Красноярск. Некоторые перенесены аж на 13 марта.

На прилет — из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Норильска, Самары, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Батуми, Шарм-Эль-Шейха, Стамбула, Намангана, Магнитогорска, Омска, Нальчика, Владикавказа, Ургенча, Нижнекамска, Чебоксар, Казани.

Как писали Юга.ру, авиарейса между Сочи и Краснодаром не будет летом 2026 года.

Авиация Аэропорты Безопасность Краснодар СВО Сочи Транспорт

Новости

Главврача СПИД-центра Краснодара задержали за мошенничество на 8 млн рублей
Винодельня из Краснодарского края возглавила рейтинг лучших в России
В аэропортах Краснодара и Сочи снова задерживаются рейсы. Авиагавани не работали почти двое суток
Жители Краснодарского края увидели в небе летящий огненный шар, который разрушился над Черным морем
В Анапе впервые отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА. А что с вузами?
В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Лента новостей

В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Вчера, 14:35
В Краснодаре второй день подряд не работает мобильный интернет
Сбоят даже сервисы из «белого списка», есть жалобы и на сотовую связь
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Вчера, 16:51
Сирены, пострадавший и удаленка в вузах
Рассказываем об одной из самых долгих атак БПЛА на Сочи
«Ходить невозможно»
10 марта, 14:09
«Ходить невозможно»
Краснодарцы пожаловались на опасный подземный переход

Реклама на сайте