Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 доходных дебетовок

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку дебетовок с начислением процентов на остаток средств

Аналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков, актуальные на 4 марта 2026 года.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

