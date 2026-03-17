Хаотичный гротеск. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Картотека»

Краснодарский край

  © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам пьесы Тадеуша Ружевича (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 28 и 29 марта премьерные показы спектакля «Картотека». Это выпускной проект актерской лаборатории Theatre.LAB 36 режиссера Давида Джинчарадзе.

В основе постановки лежит одноименная пьеса польского драматурга-авангардиста Тадеуша Ружевича.

История о поиске взаимопонимания:

Главный герой даже после смерти продолжает мучительно искать ответ на вопрос о собственной идентичности. Вместо классического сюжета — поток воспоминаний, обрывки фраз и встреч, составляющие «картотеку» человека без определенных занятий, возраста и внешности.

«Картотека» — основополагающее произведение «театра абсурда» (1950-е — 1960-е годы). Это направление в западноевропейской драматургии отразило разочарование в логике, языке и идеологиях после Второй мировой войны. Пьесы Эжена Ионеско, Сэмюэла Беккета, Тадеуша Ружевича изображают мир бессмысленным и одиноким, используя абсурдные диалоги и отсутствие классического сюжета.

Показы пройдут 28 марта в 19:00, 29 марта в 16:00 и 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27, 28 и 29 марта состоится премьера спектакля «Посторонний».

Новости

В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»
В Ростовской области ограничили вывоз молока и мяса из-за вспышки инфекции скота в других регионах
На юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня
«Добровольческие сборы». В Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Новым вице-губернатором Кубани по социальным вопросам стала Елена Воробьева. Что известно о чиновнице?

Лента новостей

«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Сегодня, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Ishome — о грядущем концерте в Краснодаре и альбоме, который пролежал в столе семь лет
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Сегодня, 15:04
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Глупость, жадность или предательство?
Сегодня, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
Кто и зачем убивает Telegram

