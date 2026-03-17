Хаотичный гротеск. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Картотека»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 28 и 29 марта премьерные показы спектакля «Картотека». Это выпускной проект актерской лаборатории Theatre.LAB 36 режиссера Давида Джинчарадзе.

Главный герой даже после смерти продолжает мучительно искать ответ на вопрос о собственной идентичности. Вместо классического сюжета — поток воспоминаний, обрывки фраз и встреч, составляющие «картотеку» человека без определенных занятий, возраста и внешности.

«Картотека» — основополагающее произведение «театра абсурда» (1950-е — 1960-е годы). Это направление в западноевропейской драматургии отразило разочарование в логике, языке и идеологиях после Второй мировой войны. Пьесы Эжена Ионеско, Сэмюэла Беккета, Тадеуша Ружевича изображают мир бессмысленным и одиноким, используя абсурдные диалоги и отсутствие классического сюжета.

Показы пройдут 28 марта в 19:00, 29 марта в 16:00 и 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов — 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.