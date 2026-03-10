Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 дебетовок с кешбэком на маркетплейсы
Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в февральский рейтинг лучших дебетовок с кешбэком за покупки на маркетплейсах
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.
При составлении рейтинга эксперты учли:
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- лимит ежемесячного кешбэка и его размер в категории «Маркетплейсы»;
- величину кешбэка на все покупки в специальных категориях;
- правила обмена бонусных баллов на рубли;
- условия начисления процентов на остаток по счету;
- дополнительные возможности для держателей карт, включая онлайн-оформление, доставку курьером и скидки.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте
