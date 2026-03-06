Сбер зафиксировал около 20 случаев дипфейков на юге России в 2025 году. Мошенники подделывали голоса и видео руководителей

В 2025 году Сбер выявил на юге России около 20 эпизодов использования дипфейков

Злоумышленники копировали голоса и видео руководителей компаний и госорганов, чтобы получить доступ к деньгам их подчиненных или заставить сотрудников оформить кредит. Мошенники создают все более реалистичные подделки изображений, голоса и видео, пытаясь обмануть даже тех, кто знаком с голосом начальника.

В прошлом году антифрод-система и сотрудники банка предотвратили попытки хищения средств на общую сумму 1,045 млрд рублей. Больше всего средств удалось уберечь на Кубани (397 млн рублей), в Ставропольском крае (234 млн), Крыму (196 млн), Ростовской области (120 млн), Северной Осетии (65 млн), Кабардино-Балкарии (20 млн) и Адыгее (8,5 млн).

Только за два месяца 2026 года сотрудники офисов предотвратили обман 96 клиентов. Мошенники убеждали их передать все сбережения курьеру, перевести деньги на «безопасный» счет или даже совершить противоправные действия. Вмешательство помогло сохранить 140 млн рублей.

В службе безопасности Юго-Западного банка Сбербанка подсчитали: в среднем 35% клиентов, которые обращаются с просьбой срочно снять или перевести крупную сумму (что нетипично для их финансового поведения), находятся под влиянием злоумышленников. Чаще всего в такую ситуацию попадают жители Кубани, Ставрополья и Ростовской области.

«Сбер предотвращает попытки мошенничества благодаря распознающей и приостанавливающей подозрительные операции антифрод-системе, а также бдительности и профессионализму сотрудников. В офисах банка помогаем клиентам осознать ситуацию, если они все еще находятся под влиянием злоумышленников. За 2025 год наши эксперты в процессе такого общения выявили социальную инженерию и помогли сохранить более миллиарда рублей. Мошенники «цепляют на крючок» людей любого возраста, сферы деятельности, уровня образования и доходов. Растет число вовлеченных в мошенничество детей и подростков, в том числе в качестве дропов. Это самый тревожный тренд 2025 года», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В прошлом году на юге России резко выросло число молодых людей, которых мошенники втянули в дропперство (участие в выводе украденных средств). Это уголовно наказуемое деяние. Чаще всего дропами становятся люди 14–24 лет, мигранты из стран СНГ, пенсионеры и безработные. Их вербуют как осознанно, так и обманом, обещая легкий заработок. Сотрудники службы безопасности Юго-Западного банка Сбербанка проводят для молодежи просветительские встречи: рассказывают школьникам и студентам о популярных схемах обмана, об опасности дропперства и о признаках, по которым можно понять, что близкий человек попал под влияние мошенников. Такие занятия уже прошли более 10 тысяч молодых людей.

Эксперты службы безопасности также описали два самых распространенных «крючка», на которые попадаются южане: Звонки или сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» или краже учетных записей. Злоумышленники убеждают, что персональные и финансовые данные скомпрометированы, и человек сам передаёт им коды, пароли или открывает доступ к мобильному банку.

«Обратный звонок». Человек получает сообщение якобы от госорганов, ЖКХ, сервиса доставки или мобильного оператора с просьбой перезвонить. Во время разговора мошенники выведывают коды и данные.

Сейчас особенно популярны схемы под предлогом замены домофонов, сантехники, а также доставки. Не теряет актуальности и тема «выгодных инвестиций». Мошенники все чаще подделывают документы и создают фальшивые аккаунты, генерируют вредоносные программы, которые заставляют скачать жертву.

Чтобы повысить киберграмотность, сотрудники Сбера проводят уроки и лекции для всех возрастов. Подробнее о признаках обмана и новых схемах можно узнать на портале «Кибрарий» (проект банка по киберграмотности).

Эксперты напоминают: никому не сообщайте коды из СМС, не передавайте личные данные по телефону или в мессенджерах. Если сомневаетесь — обратитесь в ближайший офис Сбера, сотрудники подскажут, все ли в порядке со счётом. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся, просит срочно перевести или снять деньги — это мошенничество, немедленно прекратите разговор.