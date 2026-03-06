В Сочи в третий раз за месяц произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла

Жители Сочи снова ощутили подземные колебания. Инфраструктура и горожане не пострадали

6 марта мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла. По его словам, эпицентр находился в море. Городская инфраструктура не повреждена.



По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 10 км, а магнитуда составила 4,5 балла. Очаг находится в 189 км от Краснодара и 30 км от Сочи.

Жители Сочи рассказали в соцсетях, что почувствовали подземные толчки: «Дети аж подскочили с кровати».

«Цветной бульвар, посуда в витрине звенела и трясло».

«Ощутила слегка (4 этаж)».

«Меня на кровати расшатало». Напомним, что Сочи дважды трясло три дня назад — 3 марта. Тогда интенсивность землетрясения составила 4,4 балла. А 13 февраля жители курорта почувствовали подземные толчки магнитудой 4 балла.