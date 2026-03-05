Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с кешбэком

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с длинным льготным периодом и кешбэком в популярных категориях

В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 25 февраля 2026 года.

Читайте также: Уралсиб запустил акцию с выгодными условиями по торговому эквайрингу

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.