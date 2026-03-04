В краснодарском музее запускают цикл лекций о мировом искусстве. Первая встреча посвящена эпохе Возрождения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре пройдет цикл лекций о мировом искусстве. Первая — «Рафаэль Санти. Итальянское Возрождение» (0+)

Художественный музей Коваленко анонсировал на 5 марта первую лекцию цикла по истории мирового искусства «Мастера и эпохи». На встречах будут рассказывать о легендарных художниках и эпохах, которые вдохновляли их. 

Первая лекция «Рафаэль Санти. Итальянское Возрождение» будет посвящена феномену мирового искусства и Италии в эпоху Возрождения. Завершающая часть лекции пройдет в залах, где хранятся копии работ художника Рафаэля Санти.

Комедии, драмы и короткометражки:

Ведущая лекции — кандидат исторических наук и доцент КубГУ Оксана Перенижко. 

Лекция пройдет 5 марта в 19:00 в пространстве «КиноАРТ» на улице Красной, 11. Вход осуществляется по билету на постоянную экспозицию «Русское искусство», стоимость которого 350 рублей. Также необходима регистрация по ссылке.

В дальнейшем встречи будут проходить раз в неделю. Уже известна программа:

  • «Золотой век голландской живописи. Ян ван Гойен и Питер Клас»;
  • «Алексей Венецианов: от романтизма к реализму»;
  • «Рим-русская мастерская».

Как писали Юга.ру, до 15 марта в Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России.

Афиша Город Искусство Краснодар Лекции Музеи отдых Развлечения События

Новости

В преддверии 8 Марта в Краснодаре откроются цветочные ярмарки. Публикуем адреса
В Краснодаре начали действовать новые ограничения для уличных музыкантов. Где теперь можно петь?
В краснодарском музее запускают цикл лекций о мировом искусстве. Первая встреча посвящена эпохе Возрождения
Пострадавшие после атаки БПЛА жители Новороссийска получат от 15 тыс. до 1,5 млн рублей
«Уральские авиалинии» и «Аэрофлот» организуют вывозные рейсы туристов из ОАЭ в Сочи и Краснодар
В Краснодаре утром 4 марта завоют сирены. В городе проверят системы оповещения

Лента новостей

Реклама на сайте