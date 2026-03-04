В краснодарском музее запускают цикл лекций о мировом искусстве. Первая встреча посвящена эпохе Возрождения

Художественный музей Коваленко анонсировал на 5 марта первую лекцию цикла по истории мирового искусства «Мастера и эпохи». На встречах будут рассказывать о легендарных художниках и эпохах, которые вдохновляли их.

Первая лекция «Рафаэль Санти. Итальянское Возрождение» будет посвящена феномену мирового искусства и Италии в эпоху Возрождения. Завершающая часть лекции пройдет в залах, где хранятся копии работ художника Рафаэля Санти.