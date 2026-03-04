В краснодарском музее запускают цикл лекций о мировом искусстве. Первая встреча посвящена эпохе Возрождения
В Краснодаре пройдет цикл лекций о мировом искусстве. Первая — «Рафаэль Санти. Итальянское Возрождение» (0+)
Художественный музей Коваленко анонсировал на 5 марта первую лекцию цикла по истории мирового искусства «Мастера и эпохи». На встречах будут рассказывать о легендарных художниках и эпохах, которые вдохновляли их.
Первая лекция «Рафаэль Санти. Итальянское Возрождение» будет посвящена феномену мирового искусства и Италии в эпоху Возрождения. Завершающая часть лекции пройдет в залах, где хранятся копии работ художника Рафаэля Санти.
Ведущая лекции — кандидат исторических наук и доцент КубГУ Оксана Перенижко.
Лекция пройдет 5 марта в 19:00 в пространстве «КиноАРТ» на улице Красной, 11. Вход осуществляется по билету на постоянную экспозицию «Русское искусство», стоимость которого 350 рублей. Также необходима регистрация по ссылке.
В дальнейшем встречи будут проходить раз в неделю. Уже известна программа:
- «Золотой век голландской живописи. Ян ван Гойен и Питер Клас»;
- «Алексей Венецианов: от романтизма к реализму»;
- «Рим-русская мастерская».
