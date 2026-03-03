Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб занял первое место в февральском рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 января 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении исследования аналитики учли:

  • величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон;
  • размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
  • срок рефинансирования и максимальную сумму;
  • условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возврат процентов;
  • требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга выгодных займов на новые автомобили.

