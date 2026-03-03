Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов
Банк Уралсиб занял первое место в февральском рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 января 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.
При составлении исследования аналитики учли:
- величину ставок рефинансирования кредита и их диапазон;
- размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита;
- срок рефинансирования и максимальную сумму;
- условия опции для снижения ставки, включая платную;
- возврат процентов;
- требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- возможность онлайн-оформления и дистанционного погашения.
Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
