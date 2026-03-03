Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 января 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования и рефинансирования в Уралсибе можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.