Россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта

2 марта эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала «РИА Новости», что в 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной переносится на понедельник — 9 марта. Эти данные подтверждены производственным календарем.

Таким образом, у россиян, работающих по пятидневному графику, будет три дня выходных — с 7 по 9 марта. При этом рабочий день в пятницу, 6 марта, останется обычным по продолжительности без сокращений. Это связано с тем, что день не является предпраздничным и не предшествует Международному женскому дню.