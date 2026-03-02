Россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта

В связи с Международным женским днем россияне будут отдыхать три дня

2 марта эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала «РИА Новости», что в 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной переносится на понедельник — 9 марта. Эти данные подтверждены производственным календарем. 

Таким образом, у россиян, работающих по пятидневному графику, будет три дня выходных — с 7 по 9 марта. При этом рабочий день в пятницу, 6 марта, останется обычным по продолжительности без сокращений. Это связано с тем, что день не является предпраздничным и не предшествует Международному женскому дню. 

Далее россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта. 

Следующие длинные выходные будут в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая (по 3 дня) и на День России в июне. Осенью будет только один праздничный выходной — 4 ноября.

