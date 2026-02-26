Авиарейса между Сочи и Краснодаром не будет летом 2026 года. Почему?

Авиасообщения между Сочи и Краснодаром не будет в ближайшее время

25 февраля директор аэропорта Сочи Алексей Комаров рассказал «Кубань Информ», почему нет авиасообщения между курортом и Краснодаром и запустят ли его.

Комаров напомнил, что до закрытия авигавани кубанской столицы рейсы по данному направлению выполняла компания UTair на небольших винтовых самолетах, предназначенных для полетов на короткие расстояния. На данный момент в России осталось мало подобных лайнеров, и все они обслуживают другие маршруты.

Другая причина отсутствия рейса — экономическая целесообразность. Данное направление затратно для авиакомпаний, и для его возобновления требуется государственная поддержка и субсидирование.