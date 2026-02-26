Авиарейса между Сочи и Краснодаром не будет летом 2026 года. Почему?
Авиасообщения между Сочи и Краснодаром не будет в ближайшее время
25 февраля директор аэропорта Сочи Алексей Комаров рассказал «Кубань Информ», почему нет авиасообщения между курортом и Краснодаром и запустят ли его.
Комаров напомнил, что до закрытия авигавани кубанской столицы рейсы по данному направлению выполняла компания UTair на небольших винтовых самолетах, предназначенных для полетов на короткие расстояния. На данный момент в России осталось мало подобных лайнеров, и все они обслуживают другие маршруты.
Другая причина отсутствия рейса — экономическая целесообразность. Данное направление затратно для авиакомпаний, и для его возобновления требуется государственная поддержка и субсидирование.
«Мы ожидаем открытия любых рейсов из аэропорта Сочи. По любым направлениям. Но, естественно, очень востребованный рейс — это рейс между двумя городами Сочи и Краснодар. В настоящий момент авиакомпании прорабатывают этот вопрос, но на предстоящий летний сезон пока такого рейса нет», — заявил Алексей Комаров.
Как писали Юга.ру, 24 февраля в аэропортах Краснодара и Сочи задерживались более 100 рейсов. Пассажиры ждали вылета больше суток.