30% россиян в кино и сериалах больше всего впечатляют кадры из южных регионов страны — опрос
Авито Путешествия и онлайн-кинотеатр КИОН выяснили, пейзажи каких регионов в фильмах и сериалах впечатляют зрителей больше всего. Каждый третий россиянин (30%) выбрал ЮФО
Для многих фильмы и сериалы становятся источником вдохновения при выборе направлений новых туристических поездок. В ходе опроса* сервис Авито Путешествия и онлайн-кинотеатр КИОН выяснили, что для каждого пятого россиянина именно созданная в картине атмосфера места — главный повод, чтобы лично посетить локацию. Это второй по значимости мотиватор после желания увидеть уникальные природные явления, такие как северное сияние, белые ночи или гейзеры и вулканы. Исследование приурочено к премьере продолжения сериала «КИОН» «Черное солнце», в эпизодах которого показаны виды Ленинградской области и Краснодарского края.
«Атмосфера места, созданная в фильмах и сериалах, по популярности значительно опережает такие факторы, как гастрономия, исторические корни или возможность увидеть редких животных. Это означает, что экранный образ территории формирует устойчивое эмоциональное желание поехать — зрителю важно не просто увидеть локацию, а прочувствовать ее характер, ритм и настроение. И именно кино помогает этому образу закрепиться и превратиться в реальный маршрут», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.
Наибольшее впечатление по кино и сериалам на опрошенных россиян произвели Сибирь (37%)**, Северный Кавказ и юг России (по 30%), Северо-Запад (27%) и Дальний Восток (24%). При этом предпочтения поколений сильно различаются: молодежи нравятся антураж Центральной России и Кавказа, опрошенным 45–54 лет — атмосфера и виды Алтая, Поволжья и Крыма, людей 55–64 лет привлекают Карелия, Ленинградская и Мурманская области, Санкт-Петербург.
|
Какие территории России, показанные в кино и сериалах, впечатлили вас больше всего?
|
Все вместе
|
Возраст
|
Пол
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Мужской
|
Женский
|
Сибирский округ (Алтай, Красноярский край, Новосибирская область и др.)
|
37%
|
34%
|
36%
|
38%
|
39%
|
38%
|
35%
|
34%
|
39%
|
Северо-Кавказский округ (Дагестан, Ингушетия, Алания и др.)
|
30%
|
33%
|
34%
|
31%
|
31%
|
26%
|
22%
|
25%
|
35%
|
Южный округ (Волгоградская и Астраханская области, Адыгея, Крым и др.)
|
30%
|
29%
|
30%
|
32%
|
32%
|
30%
|
24%
|
28%
|
31%
|
Северо-западный округ (Ленинградская и Мурманская области, Карелия и др.)
|
27%
|
25%
|
27%
|
27%
|
30%
|
30%
|
24%
|
25%
|
29%
|
Дальневосточный округ (Бурятия, Якутия, Приморский и Хабаровский край и др.)
|
24%
|
22%
|
24%
|
25%
|
24%
|
23%
|
26%
|
26%
|
22%
|
Центральный округ (Московская, Тульская, Курская и др. области)
|
18%
|
27%
|
21%
|
17%
|
14%
|
15%
|
15%
|
19%
|
18%
|
Приволжский округ (Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и др.)
|
14%
|
16%
|
14%
|
14%
|
13%
|
15%
|
16%
|
14%
|
15%
|
Уральский округ (Свердловская, Челябинская, Тюменская области и др.)
|
12%
|
14%
|
12%
|
13%
|
12%
|
9%
|
13%
|
14%
|
10%
Говоря о месте действия в кино или сериале, большая часть опрошенных хотели бы увидеть локальные пейзажи (38%), местные традиции и праздники, панорамы городов и деревень (по 17%), быт жителей (11%). Местная флора и фауна не столь интереса зрителям — за нее проголосовали 9% опрошенных. Главную мужскую роль в такой картине с локальным антуражем россияне бы отдали Сергею Безрукову или Константину Хабенскому, женскую — Екатерине Климовой, Елизавете Боярской или Светлане Ходченковой.
Познакомившись с событиями на экране, многие россияне хотели бы отправиться в это же место в реальности. 40% сделали бы это со второй половинкой, по 16% — с детьми или друзьями, 12% — с родителями или другими родственниками, 9% — в одиночку. Треть хотела бы остановиться в отеле, каждый пятый — в посуточной квартире, чуть меньше (18%) — в гостевом доме. Прочие варианты менее популярны, но тоже имеют своих клиентов. Например, опрошенные в возрасте до 34 лет чаще других отмечали хостелы и глэмпинги, а люди старше 55 лет — турбазы.
* Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в феврале 2026 года.
** Возможны несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.
