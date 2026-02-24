Кубанские студенты начинают карьеру в ИТ еще до получения диплома — оператор связи

В Краснодарском крае студенты технических специальностей все чаще начинают карьеру в ИТ и телеком-сфере еще до получения диплома

В прошлом году каждый третий практикант цифровой экосистемы МТС получил приглашение на оплачиваемую стажировку, а затем и постоянную работу, рассказали в пресс-службе оператора. В 2026 году компания планирует удвоить набор стажеров и практикантов.

Студенты старших курсов проходят практику в технических подразделениях компании: занимаются модернизацией сетей, обслуживанием объектов и вводом нового оборудования. Программа рассчитана на три месяца и завершается тестированием. Лучших участников приглашают на стажировки с перспективой полноценного трудоустройства.

Активнее всего с МТС сотрудничает Краснодарский колледж электронного приборостроения (ККЭП) — именно его учащиеся составляют основу кадрового потока. В этом году компания и колледж подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. Для студентов младших курсов проводят Дни МТС и экскурсии в офис, а для школьников на базе колледжа организуют профориентационные уроки и хакатоны. При этом подать заявку на практику могут студенты любых технических вузов и ссузов Кубани.

«Мы видим большой потенциал в работе с молодыми людьми еще на стадии их обучения. Студенты получают возможность попробовать себя в профессии и понять, куда им двигаться. А мы можем выращивать таким образом нужных нам специалистов, заточенных под работу в экосистеме. Можно не тратить время на адаптацию выпускника, его знакомство с компанией, а сразу принимать подготовленного и замотивированного сотрудника», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, Авито запустил набор на две стажировки: Avito Analyst Bootcamp и для продактов.

