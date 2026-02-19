Через травмы и давление со стороны. ФК «Краснодар» покажет фильм о победе в РПЛ

18 февраля пресс-служба ФК «Краснодар» анонсировала выход в прокат фильма о победе клуба в сезоне 2024/25 Российской Премьер-лиги. Картина раскроет, через что пришлось пройти команде, чтобы завоевать главный футбольный кубок страны.

«Шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа. Проживи чемпионский сезон вместе с командой», — говорится в описании к фильму.