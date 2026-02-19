Через травмы и давление со стороны. ФК «Краснодар» покажет фильм о победе в РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

  • Кадр из трейлера к фильму «Краснодар. Путь к чемпионству» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФК «Краснодар»
ФК «Краснодар» 22 февраля представит фильм про первое чемпионство в истории клуба

18 февраля пресс-служба ФК «Краснодар» анонсировала выход в прокат фильма о победе клуба в сезоне 2024/25 Российской Премьер-лиги. Картина раскроет, через что пришлось пройти команде, чтобы завоевать главный футбольный кубок страны.

«Шаг за шагом. Через травмы и давление со стороны. От минут отчаяния до момента триумфа. Проживи чемпионский сезон вместе с командой», — говорится в описании к фильму.

Историю чемпионства «Краснодара» за кадром расскажет актер и режиссер картины Данила Козловский. Он же был диктором в предыдущей документалке «Краснодар». Игра за игрой» о пути клуба к Лиге чемпионов в сезоне 2020-2021.

Помимо членов команды, в фильме снялись бизнесмен Сергей Галицкий и главный тренер «быков» Мурад Мусаев. Премьера картины запланирована 22 февраля.

Напомним, 24 мая 2025 года ФК «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и стал победителем РПЛ. Финальный матч проходил на стадионе «Ozon Арена» в кубанской столице. За чемпионский титул команда получила 1,25 млрд рублей призовых.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года РПЛ вручила бизнесмену и основателю ФК «Краснодар» Сергею Галицкому награду за вклад в развитие футбола.

