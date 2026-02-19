Прокуратура хочет изъять у экс-главы и других чиновников Лабинского района имущество на 500 млн рублей

19 февраля пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство подало антикоррупционный иск с требованием изъять имущество у бывшего главы Лабинского района, его заместителя и экс-начальника местного следственного отдела полиции. Общая стоимость активов, которые фигурируют в деле, превышает 500 млн рублей.

В ходе проверки прокуратура установила, что чиновники оформили в собственность участки сельскохозяйственного назначения — больше 1,5 тыс. гектаров. Эта земля была закреплена за подконтрольной ими структурой — ООО «Агрофирма «Союз». Как полагает следствие, компанию создали специально для извлечения прибыли.