Прокуратура хочет изъять у экс-главы и других чиновников Лабинского района имущество на 500 млн рублей

Краснодарский край

19 февраля пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство подало антикоррупционный иск с требованием изъять имущество у бывшего главы Лабинского района, его заместителя и экс-начальника местного следственного отдела полиции. Общая стоимость активов, которые фигурируют в деле, превышает 500 млн рублей.

В ходе проверки прокуратура установила, что чиновники оформили в собственность участки сельскохозяйственного назначения — больше 1,5 тыс. гектаров. Эта земля была закреплена за подконтрольной ими структурой — ООО «Агрофирма «Союз». Как полагает следствие, компанию создали специально для извлечения прибыли.

Кроме того, чиновники предоставляли недостоверные сведения о своих доходах и имуществе.

Теперь прокуратура добивается, чтобы суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Агрофирма «Союз». В качестве обеспечительной меры на имущество юридического лица, а также на его банковские счета наложили арест.

Как писали Юга.ру, прокуратура требует отобрать у экс-главы Приморско-Ахтарского района имущество на 250 млн рублей.

