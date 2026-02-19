В Краснодарском крае ожидается похолодание из-за дождя и ветра. Температура упадет до 1 °С
Синоптики объявили 19 февраля штормовое предупреждение в Краснодарском крае
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 19 февраля на Кубани будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют сильный дождь и мокрый снег с грозой. Ветер усилится до 20-25 м/с, в отдельных районах — до 24-29 м/с, а на юге края — до 30-32 м/с.
По данным синоптиков, из-за обильных осадков и сильного ветра в крае действует штормовое предупреждение.
Температура воздуха — 1-6 °С, на юге края — 3-8 °С, в горах — не выше 3 °С, а на Черноморском побережье — в районе 6 °С.
В Краснодаре ожидается облачная погода с прояснениями и дождь. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха — 4-6 °С.
