В Краснодарском крае ожидается похолодание из-за дождя и ветра. Температура упадет до 1 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 19 февраля на Кубани будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют сильный дождь и мокрый снег с грозой. Ветер усилится до 20-25 м/с, в отдельных районах — до 24-29 м/с, а на юге края — до 30-32 м/с.

По данным синоптиков, из-за обильных осадков и сильного ветра в крае действует штормовое предупреждение.