Жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку

18 февраля жители Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края опубликовали видеообращение. Они рассказали, что в акватории дельты реки Ея произошел массовый мор рыбы, и попросили властей и надзорные органы устранить проблему.

«Это проблема ежегодная. Ее почему-то никто не хочет решать. Каждый раз то воды нет, то соленость, то еще что-то», — поделился мужчина на видео.