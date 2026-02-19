Жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Барахолка Ейск» https://t.me/baraholka_yeysk/102680
    © Скриншот из телеграм-канала «Барахолка Ейск» https://t.me/baraholka_yeysk/102680

В акватории реки Ея погибло около 40 тонн рыбы. Специалисты взяли пробы воды

18 февраля жители Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края опубликовали видеообращение. Они рассказали, что в акватории дельты реки Ея произошел массовый мор рыбы, и попросили властей и надзорные органы устранить проблему.

«Это проблема ежегодная. Ее почему-то никто не хочет решать. Каждый раз то воды нет, то соленость, то еще что-то», — поделился мужчина на видео.

На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы:

Жители считают, что рыба гибнет из-за запруд, дамб и шлюзов, устроенных арендаторами. Также причиной могло стать неочищенное русло — вода застаивается и в ней падает уровень кислорода.

По предварительным данным, в акватории погибло около 40 тонн рыбы.

Начальник филиала управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Юрий Лыскин рассказал «Kub Mash», что специалисты взяли пробы воды для выяснения причины и ожидают результаты экспертизы.

19 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку из-за массовой гибели тарани в акватории Щербиновского района. При выявлении нарушений примут соответствующие меры.

Как писали Юга.ру, в январе орнитологи назвали причину массовой гибели голубей в Краснодарском крае. Мнение ученых расходится с версией Минприроды.

Водоемы Ейский район Происшествия Прокуратура Рыболовство смерть Щербиновский район Экология

Новости

Силовики задержали экс-заместителя мэра Новороссийска, который курировал строительство — СМИ
Прокуратура хочет изъять у экс-главы и других чиновников Лабинского района имущество на 500 млн рублей
Экс-глава Приморско-Ахтарского района заявил о готовности сделать судебный процесс публичным
В Краснодарском крае ожидается похолодание из-за дождя и ветра. Температура упадет до 1 °С
Жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку
Ложечный тир, рубка чучела, бои подушками. Как отметят Масленицу на Кубани

Лента новостей

Реклама на сайте