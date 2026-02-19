Жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку
В акватории реки Ея погибло около 40 тонн рыбы. Специалисты взяли пробы воды
18 февраля жители Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края опубликовали видеообращение. Они рассказали, что в акватории дельты реки Ея произошел массовый мор рыбы, и попросили властей и надзорные органы устранить проблему.
«Это проблема ежегодная. Ее почему-то никто не хочет решать. Каждый раз то воды нет, то соленость, то еще что-то», — поделился мужчина на видео.
На пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы:
Жители считают, что рыба гибнет из-за запруд, дамб и шлюзов, устроенных арендаторами. Также причиной могло стать неочищенное русло — вода застаивается и в ней падает уровень кислорода.
По предварительным данным, в акватории погибло около 40 тонн рыбы.
Начальник филиала управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Юрий Лыскин рассказал «Kub Mash», что специалисты взяли пробы воды для выяснения причины и ожидают результаты экспертизы.
19 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что ведомство организовало проверку из-за массовой гибели тарани в акватории Щербиновского района. При выявлении нарушений примут соответствующие меры.
Как писали Юга.ру, в январе орнитологи назвали причину массовой гибели голубей в Краснодарском крае. Мнение ученых расходится с версией Минприроды.