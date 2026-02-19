Генпрокуратура передумала изымать «Новоросцемент»

Крупнейшего производителя цемента на юге России оставят в покое. Прокуратура отзывает иск

18 февраля заместитель генерального прокурора РФ подал в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска об изъятии в доход государства активов группы «Новоросцемент». Соответствующие сведения есть в картотеке дел.

О причинах отказа от иска не сообщается.

Напомним, в конце января Генеральная прокуратура намеревалось обратить в доход государства ключевые предприятия холдинга. В центре претензий оказался «Верхнебаканский цементный завод», а также другие активы группы. По данным источников, совокупная стоимость имущества, которое хотела забрать прокуратура, превышала 45 млрд рублей.

Позиция Генпрокуратуры строилась на том, что группа, обеспечивающая строительный комплекс всего юга России и Северного Кавказа, долгое время незаконно находилась под иностранным контролем. Ведомство установило, что управление «Верхнебаканским цементным заводом» и головным ОАО «Новоросцемент» осуществлялось с участием офшорных компаний.

При этом, как утверждало обвинение, ФАС не получало об этом уведомлений. Кроме того, ничего не согласовали с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

