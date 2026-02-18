В Госдуме признали, что пенсионная реформа провалилась

Политик и профессор заявила, что реформа по повышению пенсионного возраста не дала ожидаемого эффекта

16 февраля доктор экономических наук, профессор и депутат Госдумы Оксана Дмитриева опубликовала пост в своем телеграм-канале. В тексте она заявила, что реализованная с 2019 года реформа по повышению пенсионного возраста не дала ожидаемого эффекта.

Власти заявляли, что ее результатом станет увеличение выплат. Но на деле все вышло наоборот.

По данным Дмитриевой, с 2019 года пенсионеров стало меньше (частично из-за реформы, частично из-за смертей от ковида — примерно на 5 млн человек). Однако темп роста средней выплаты отставал от роста номинального объема ВВП и зарплаты, несмотря на снижение количества пожилых людей.

С 2019 по 2024 год средняя пенсия выросла в 1,48 раза, а средняя зарплата — в 1,86 раза. То есть пенсионеры стали получать меньше по сравнению с теми, кто трудится.

Но самое печальное — последствия для семей. Раньше бабушки и дедушки сидели с внуками, пока молодые родители работали. Это помогало семьям встать на ноги и решаться на второго или третьего ребенка. Теперь же пожилые люди вынуждены трудиться, и сидеть с внуками им некогда.

Дмитриева считает, что экономия на пенсиях привела к дополнительным расходам государства — появились различные формы социальной поддержки.

«Вместо своей бабушки теперь «бабушка на час». Очень возросла потребность в ясельных группах детских садов. Появились дополнительные расходы на обеспечение полного дня в школе, потому что до прихода родителей дети должны быть под присмотром взрослых», — подытожила Оксана Дмитриева.

Пенсионная реформа 2019-2028 годов предусматривает постепенный подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 лет для мужчин, а возраста начала выплаты социальной пенсии — от 60 до 65 и от 65 до 70 лет соответственно. Планируется, что это позволит перенаправить высвобождающиеся средства на увеличение выплат в среднем на 1000 рублей в месяц ежегодно.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года в Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить ее размер.

