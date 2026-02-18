В Госдуме признали, что пенсионная реформа провалилась

Политик и профессор заявила, что реформа по повышению пенсионного возраста не дала ожидаемого эффекта

Власти заявляли, что ее результатом станет увеличение выплат. Но на деле все вышло наоборот.

16 февраля доктор экономических наук, профессор и депутат Госдумы Оксана Дмитриева опубликовала пост в своем телеграм-канале. В тексте она заявила, что реализованная с 2019 года реформа по повышению пенсионного возраста не дала ожидаемого эффекта.

По данным Дмитриевой, с 2019 года пенсионеров стало меньше (частично из-за реформы, частично из-за смертей от ковида — примерно на 5 млн человек). Однако темп роста средней выплаты отставал от роста номинального объема ВВП и зарплаты, несмотря на снижение количества пожилых людей.

С 2019 по 2024 год средняя пенсия выросла в 1,48 раза, а средняя зарплата — в 1,86 раза. То есть пенсионеры стали получать меньше по сравнению с теми, кто трудится.

Но самое печальное — последствия для семей. Раньше бабушки и дедушки сидели с внуками, пока молодые родители работали. Это помогало семьям встать на ноги и решаться на второго или третьего ребенка. Теперь же пожилые люди вынуждены трудиться, и сидеть с внуками им некогда.

Дмитриева считает, что экономия на пенсиях привела к дополнительным расходам государства — появились различные формы социальной поддержки.

«Вместо своей бабушки теперь «бабушка на час». Очень возросла потребность в ясельных группах детских садов. Появились дополнительные расходы на обеспечение полного дня в школе, потому что до прихода родителей дети должны быть под присмотром взрослых», — подытожила Оксана Дмитриева.