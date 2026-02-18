Эксперты выяснили, сколько блинов житель Краснодара может купить на зарплату
2ГИС рассчитал «индекс блина»
17 февраля геосервис 2ГИС опубликовал результаты исследования и выяснил, сколько стоят блины в крупнейших городах России и где их можно больше всего купить на зарплату. В выборку попала выпечка весом от 150 до 200 граммов с топингами в виде сгущенки, меда или джема.
В феврале один сладкий блин в среднем стоит 200 рублей. Самые доступные оказались в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рублей) и Волгограде (150 рублей). Самые дорогие — в Москве (294 рублей) и Санкт-Петербурге (291 рублей).
В Краснодаре один сладкий блин в среднем стоит 209 рублей, в Ростове-на-Дону — 190 рублей.
2ГИС рассчитал «индекс блина» — отношение стандартной зарплаты в регионе к стоимости одного мучного изделия. В среднем жители городов-миллионников могут купить 455 блинов.
Лидером рейтинга стал Красноярск — 729 блинов. Следом идут Казань (669) и Москва (590).
В Ростове-на-Дону на среднюю зарплату можно купить 381 блин. В Краснодаре — только 363.
Кроме того, Ростов-на-Дону стал лидером по доле блинных среди всех заведений общепита.
Как писали Юга.ру, в России только за первые дни 2026 года цены выросли на 1,26%. Больше всего подорожали овощи.