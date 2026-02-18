Эксперты выяснили, сколько блинов житель Краснодара может купить на зарплату

17 февраля геосервис 2ГИС опубликовал результаты исследования и выяснил, сколько стоят блины в крупнейших городах России и где их можно больше всего купить на зарплату. В выборку попала выпечка весом от 150 до 200 граммов с топингами в виде сгущенки, меда или джема.

В феврале один сладкий блин в среднем стоит 200 рублей. Самые доступные оказались в Казани (140 рублей), Красноярске (144 рублей) и Волгограде (150 рублей). Самые дорогие — в Москве (294 рублей) и Санкт-Петербурге (291 рублей).

В Краснодаре один сладкий блин в среднем стоит 209 рублей, в Ростове-на-Дону — 190 рублей.