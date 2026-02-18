Рекордное тепло, дождливый март и засушливый май. Какой будет весна в Краснодаре и Ростове-на-Дону?

17 февраля синоптики «Яндекс Погоды» сообщили , что весной 2026 года по всей России прогнозируют превышение климатических температурных норм. При этом начало сезона будет дождливым — в большинстве регионов ожидается увеличение количества осадков по сравнению с прошлым годом. В связи с этим в крупнейших городах страны вегетационный сезон, цветение и волна поллиноза начнутся позже, чем в 2025 году.

По данным синоптиков, весна в Краснодаре может стать самой теплой за последние 30 лет и побить рекорд по теплу 2013 года. Март будет более прохладным, чем в 2025 году. В первый месяц весны в городе выпадет вдвое больше осадков по сравнению с прошлым годом. А май станет самым теплым за последние десять лет и самым засушливым за последние пять лет.

Ростов-на-Дону тоже настигнет рекордно теплая весна последних 30 лет. Как и в Краснодаре, в столице Дона март будет немного прохладнее, чем в 2025 году, а май засушливым. По прогнозу, осадков ожидается меньше нормы, но в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Автомобилистам Краснодара и Ростова-на-Дону метеорологи порекомендовали планировать смену шин на март.