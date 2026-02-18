Рекордное тепло, дождливый март и засушливый май. Какой будет весна в Краснодаре и Ростове-на-Дону?
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на юге России весной 2026 года
17 февраля синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что весной 2026 года по всей России прогнозируют превышение климатических температурных норм. При этом начало сезона будет дождливым — в большинстве регионов ожидается увеличение количества осадков по сравнению с прошлым годом.
В связи с этим в крупнейших городах страны вегетационный сезон, цветение и волна поллиноза начнутся позже, чем в 2025 году.
«Прорвалось летнее тепло»:
По данным синоптиков, весна в Краснодаре может стать самой теплой за последние 30 лет и побить рекорд по теплу 2013 года. Март будет более прохладным, чем в 2025 году. В первый месяц весны в городе выпадет вдвое больше осадков по сравнению с прошлым годом. А май станет самым теплым за последние десять лет и самым засушливым за последние пять лет.
Ростов-на-Дону тоже настигнет рекордно теплая весна последних 30 лет. Как и в Краснодаре, в столице Дона март будет немного прохладнее, чем в 2025 году, а май засушливым. По прогнозу, осадков ожидается меньше нормы, но в 1,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Автомобилистам Краснодара и Ростова-на-Дону метеорологи порекомендовали планировать смену шин на март.
