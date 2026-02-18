Жители Краснодарского края оплатили «улыбкой» 5,4 млн покупок в 2025 году

В 2025 году жители Краснодарского края расплатились с помощью биометрии 5,4 млн раз. Это почти половина от всех подобных транзакций на юге России и Северном Кавказе

Общее количество платежей «улыбкой» на юге и Северном Кавказе достигло 12,6 млн, подсчитали в Сбере. Годом ранее этот показатель был в пять раз меньше. Чаще всего оплату по биометрии выбирали в Краснодарском крае (5,4 млн транзакций), Ростовской области (3 млн) и на Ставрополье (2,1 млн). В Крыму таким образом оплатили почти 500 тысяч покупок, в Адыгее и Дагестане — около 300 тысяч.

Сильнее всего количество таких платежей выросло в Северной Осетии — в пять раз за год (с 47 тысяч до 200 тысяч), и в Калмыкии — почти в семь раз (достигнув 200 тысяч транзакций). В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Ингушетии с помощью терминалов с биометрией провели 180 тысяч, 157 тысяч, 55 тысяч и 12 тысяч платежей соответственно.

Самый взрывной рост произошел в новых регионах: там количество терминалов, принимающих оплату по биометрии, выросло с 2 тысяч в 2024 году до 88 тысяч в 2025-м.

Оплачивать покупки «улыбкой» можно картой любого банка, привязанной к сервису в мобильном приложении. Кешбэк и другие привилегии своего банка при этом сохраняются. В прошлом году ежедневно такой способ оплаты выбирали больше 10 тысяч жителей юга, чаще всего — мужчины от 25 до 50 лет. Чаще всего «улыбкой» платят в супермаркетах, кафе, ресторанах, аптеках и магазинах непродовольственных товаров. Главные причины выбора — удобство и безопасность: биометрические данные уникальны, в отличие от паролей или PIN-кодов, их сложнее украсть.

«В 2025 году на юге и Северном Кавказе отмечается активный рост сети биотерминалов Сбера. На конец прошлого года насчитывается почти 180 тысяч таких устройств во всех южных регионах, что практически в два раза выше, чем в 2024 году. Это один из самых высоких показателей в стране: ЮФО и СКФО занимают третье место среди других субъектов по оснащенности такими платежными устройствами. Самый высокий прирост торговых точек год к году фиксируется на новых землях и Крымском полуострове, а также в Чеченской Республике: на конец прошлого года в этих регионах количество установленных pos-терминалов с биометрией увеличилось до 12,4 тысяч, 15 тысяч и 2 тысяч соответственно», — рассказала заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.