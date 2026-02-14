В Краснодаре посмотрят и обсудят эротическую драму «Пианистка»

  • Кадр из трейлера к фильму «Пианистка» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru
В Краснодаре 15 февраля покажут фильм австрийского режиссера Михаэля Ханеке (18+)

Краснодарский центр психологии и искусства «Люди-Игры» анонсировал на 15 февраля показ эротической психологической драмы «Пианистка». После просмотра состоится обсуждение ленты с педагогом и режиссером Давидом Джинчарадзе.

Ленту в 2001 году выпустил австрийский постановщик Михаэль Ханеке. Картина получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

Сад сновидений:

В центре повествования — Эрика Корут, преподаватель фортепиано в Венской консерватории. Ей под сорок, она живет в одной квартире со своей пожилой деспотичной матерью, которая контролирует каждый ее шаг. Днем Эрика — строгий, холодный и уважаемый педагог, требовательный к студентам. Но за этой безупречной внешностью скрывается глубоко травмированный человек с сексуальными девиациями. Однажды в нее влюбляется один из учеников Вальтер.

Начало 15 февраля в 17:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость участия 700 рублей. С собой можно приносить еду и безалкогольные напитки.

Михаэль Ханеке считается одним из самых влиятельных режиссеров современности, чьи работы стали эталоном интеллектуального кинематографа. Фильм «Пианистка» — это глубокое исследование человеческой психики.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают первую часть вампирской саги «Сумерки».

