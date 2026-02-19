Как покрасить деревянный дом изнутри и сколько это стоит в Москве

Специалисты рассказали о важных этапах покраски деревянного дома и подсчитали стоимость такой работы в Москве

Покраска деревянного дома изнутри нужна для защиты материала. Стоимость работ в Москве стартует от 400 руб./м², а полный комплекс «под ключ» с материалами — от 1300 руб./м².

Эксперты разложили инструкцию покраски по этапам, видам материалов и инструментам с ценами, примерами и лайфхаками.

Качество покраски на 80% зависит от подготовки. Вот обязательные этапы работ.

Этап 1. Подготовка поверхности (основа всего)

Цель: получить абсолютно чистую, гладкую и сухую древесину.

1. Очистка. Удалите пыль, грязь, следы смолы. Для сложных загрязнений или старой отслаивающейся краски может понадобиться аппарат высокого давления. Лайфхак: После стройки часто остаются следы герметиков или шпаклёвки. Под прозрачные покрытия они будут заметны, поэтому их нужно аккуратно сошлифовать.

2. Шлифовка. Это ключевой этап для адгезии (сцепления) краски. Используйте шлифмашину. Соблюдайте правило: для лаков и прозрачных пропиток нужна более тонкая шлифовка (абразив P180-P220), для красок можно грубее. Что не надо делать: Пренебрегать шлифовкой или делать её некачественно. Пыль после шлифовки нужно обязательно удалить пылесосом.

3. Ремонт дефектов. Заполните трещины и щели специальной шпаклёвкой по дереву. После высыхания отшлифуйте эти места.

4. Грунтование. Нанесение грунтовки — не «просто трата денег», а обязательный шаг. Она решает несколько задач:

Улучшает адгезию, связывая пыль и создавая липкий слой для краски.

Укрепляет древесину и защищает от плесени.

Выравнивает впитывающую способность, что критически важно для ровного цвета при использовании лазурей и масел.

Снижает расход дорогостоящего финишного ЛКМ.

Как грунтовать. Тщательно перемешайте состав. Для больших площадей используйте валик (велюровый для гладких стен, с длинным ворсом для неровностей), для углов — кисть. Дайте грунтовке полностью высохнуть по времени, указанному производителем.