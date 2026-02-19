Как покрасить деревянный дом изнутри и сколько это стоит в Москве
Специалисты рассказали о важных этапах покраски деревянного дома и подсчитали стоимость такой работы в Москве
Покраска деревянного дома изнутри нужна для защиты материала. Стоимость работ в Москве стартует от 400 руб./м², а полный комплекс «под ключ» с материалами — от 1300 руб./м².
Эксперты разложили инструкцию покраски по этапам, видам материалов и инструментам с ценами, примерами и лайфхаками.
Технология покраски: пошаговая инструкция
Качество покраски на 80% зависит от подготовки. Вот обязательные этапы работ.
Этап 1. Подготовка поверхности (основа всего)
Цель: получить абсолютно чистую, гладкую и сухую древесину.
1. Очистка. Удалите пыль, грязь, следы смолы. Для сложных загрязнений или старой отслаивающейся краски может понадобиться аппарат высокого давления. Лайфхак: После стройки часто остаются следы герметиков или шпаклёвки. Под прозрачные покрытия они будут заметны, поэтому их нужно аккуратно сошлифовать.
2. Шлифовка. Это ключевой этап для адгезии (сцепления) краски. Используйте шлифмашину. Соблюдайте правило: для лаков и прозрачных пропиток нужна более тонкая шлифовка (абразив P180-P220), для красок можно грубее. Что не надо делать: Пренебрегать шлифовкой или делать её некачественно. Пыль после шлифовки нужно обязательно удалить пылесосом.
3. Ремонт дефектов. Заполните трещины и щели специальной шпаклёвкой по дереву. После высыхания отшлифуйте эти места.
4. Грунтование. Нанесение грунтовки — не «просто трата денег», а обязательный шаг. Она решает несколько задач:
- Улучшает адгезию, связывая пыль и создавая липкий слой для краски.
- Укрепляет древесину и защищает от плесени.
- Выравнивает впитывающую способность, что критически важно для ровного цвета при использовании лазурей и масел.
- Снижает расход дорогостоящего финишного ЛКМ.
Как грунтовать. Тщательно перемешайте состав. Для больших площадей используйте валик (велюровый для гладких стен, с длинным ворсом для неровностей), для углов — кисть. Дайте грунтовке полностью высохнуть по времени, указанному производителем.
Этап 2. Выбор и нанесение финишного покрытия
Здесь всё зависит от желаемого эстетического эффекта и условий в помещении.
Акриловые лаки (например, TEKNOS PANELIKKА, NATURA)
- Что это: Прозрачное или тонированное покрытие с разной степенью блеска. Сохраняют и подчеркивают текстуру дерева. Экологичны, без запаха.
- Как наносить: Кистью с синтетической щетиной или краскопультом. Обычно 2-3 слоя.
- Лайфхак: Для ровного цветного тона используйте лессирующий грунт (морилку), а сверху 2 слоя бесцветного лака. Так не будет «эффекта камуфляжа».
Масла и воски (например, Osmo, TEKNOS SATU VAHA)
- Что это: Составы на натуральной основе, не образуют плёнки, подчеркивают текстуру, придают матовость, приятны на ощупь. Обладают водоотталкивающими свойствами.
- Как наносить: Втирание кистью или ветошью, излишки через 5-15 минут удалить.
- Важно: Требуют идеальной подготовки поверхности, иначе проявятся все дефекты. Наносите без перерывов на одной стене, чтобы не было пятен.
Акриловые краски (например, TEKNOS TIMANTTI, BIORA)
- Что это: Создают плотное укрывное цветное покрытие, полностью скрывающее текстуру. Идеальны для реставрации, скрытия дефектов, создания акцентных стен.
- Как наносить: Валиком (средний ворс), кистью в углах. Для ровного цвета часто требуется 2 слоя.
- Совет: Для влажных помещений (кухня, санузел) выбирайте специальные влагостойкие краски.
Общее правило нанесения любого покрытия:
- Тщательно перемешайте.
- Начинайте с труднодоступных мест (углы, стыки) кистью.
- Основную площадь обрабатывайте валиком или краскопультом, нанося состав равномерно, без потёков.
- Дождитесь полного межслойного высыхания (см. инструкцию на банке).
- Перед нанесением второго слоя часто рекомендуется межслойная шлифовка мелкой абразивной сеткой (P280-P320) для удаления поднявшегося ворса и лучшего сцепления.
Инструмент: что купить
Правильный инструмент экономит время, материал и нервы.
Шлифмашина
- Для чего: для подготовки стен.
- Примеры и цена: ленточная или эксцентриковая. Цена: от 3500 руб. за бытовые модели до 15 000 руб. и выше за профессиональные.
- Какой выбрать: для больших ровных стен удобна ленточная. Для финишной шлифовки и труднодоступных мест лучше эксцентриковая. Ищите модель с подключением к пылесосу.
Краскопульт пневматический
- Для чего: для быстрого и равномерного нанесения лаков и красок на большие площади.
- Примеры и цена: модели HVLP (экономный расход). Цена: от 1700 руб. до 8000 руб. и выше.
- Какой выбрать: HVLP-технология дает меньше тумана и экономит материал. Для вязких лаков и красок нужен диаметр сопла 1,4-1,8 мм.
Кисти и валики
- Для чего: для грунтовки, прокрашивания углов, нанесения масел, работ в труднодоступных местах.
- Примеры и цена: Кисть синтетическая — 150-400 руб., кисть из натуральной щетины — 200-500 руб., валик велюровый — 100–300 руб.
- Какой выбрать: Не экономьте на кистях! Дешевые будут линять и оставлять ворс.
Средства защиты (СИЗ)
- Для чего: Обязательны при шлифовке и покраске.
- Примеры и цена: Респиратор, защитные очки, перчатки. Цена комплекта: от 500 руб.
- Какой выбрать: Древесная пыль и пары ЛКМ вредны. Респиратор должен плотно прилегать к лицу.
380 тысяч рублей за четыре «квадрата»:
Стоимость работ и материалов в Москве
Цены актуальны на начало 2026 года и зависят от объема, сложности и состояния поверхности.
Стоимость работ (работа бригады без учета материалов):
- Комплексная подготовка (очистка, шлифовка, грунтовка): от 300 руб./м².
- Нанесение финишного покрытия (лак, краска, масло) в 2 слоя: от 250 руб./м².
- Итого минимальная стоимость работ: от 550 руб./м².
Стоимость материалов (качественные бренды, цена за средний расход на 1 м²):
- Грунтовка антисептическая: 80-120 руб./м².
- Акриловый лак: 150–250 руб./м² (за 2 слоя).
- Масло для дерева: 200–350 руб./м².
- Акриловая интерьерная краска: 100–180 руб./м² (за 2 слоя).
Примерный расчет «под ключ» для дома со стенами 150 м²:
- Работы (550 руб./м² * 150 м²): 82 500 руб.
- Материалы (лак + грунтовка, ~400 руб./м² * 150 м²): 60 000 руб.
- Приблизительная итоговая стоимость: от 142 500 руб.