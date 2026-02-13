«ТНС энерго Кубань»: предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В «ТНС энерго Кубань» заявили, что на начало 2026 года действующие организации ЖКХ Краснодарского края и Адыгеи накопили перед поставщиком 462 млн рублей долга

Как сообщила пресс-служба «ТНС энерго Кубань», долговая нагрузка на энергосистему растет сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края и Адыгеи. К 1 января 2026 года действующие предприятия регионов просрочили платежи на 334,7 млн и 127,6 млн рублей соответственно.

Должники-муниципалитеты из Краснодарского края:

  • Крымский район: 71,5 млн рублей (более 14 месяцев без оплаты);
  • Павловский район: 38,3 млн рублей (8 месяцев без оплаты);
  • Северский район: 37,7 млн рублей (свыше 6 месяцев без оплаты).

В списке проблемных территорий также Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Кущевский, Туапсинский, Успенский и Белореченский районы.

Должники-муниципалитеты из Адыгеи:

  • Адыгейск: 34,2 млн рублей;
  • Красногвардейский район: 32,0 млн рублей;
  • Теучежский район: 18,7 млн рублей.

«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:

«Хронические неплатежи предприятий ЖКХ напрямую бьют по устойчивости всей энергосистемы. Они срывают расчеты с генераторами и сетевыми компаниями, создавая риски для бесперебойного энергоснабжения потребителей Кубани и Адыгеи», — пояснил заместитель гендиректора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Руслан Гиль.

Энергетики отметили, что применяют все законные меры: судебные иски, пени, обращения в правоохранительные органы. Вопрос с долгами предприятий ЖКХ держат на постоянном контроле и регулярно обсуждают на всех уровнях власти.

Ознакомиться с полным списком антирейтинга муниципальных образований Кубани и Адыгеи можно по ссылке.

Читайте также: Коммуналка еще подорожает? Минстрой РФ поддержал повышение цен на услуги УК.

Деньги Долги ЖКХ Финансы Экономика Энергетика

Новости

Творческий нетворкинг и дейтинг. В Краснодаре 14 февраля пройдет «Замечательная вечеринка»
Иномарки снова подорожают. Минпромторг увеличит утильсбор с 1 апреля 2026 года
В Сочи задержали 13-летнего школьника за подготовку теракта
Китай, Корея, Япония. В Краснодаре пройдет мультимедийный фестиваль азиатской культуры
День влюбленных в море и дельфинов. В Анапе пройдет бесплатный тренинг по оказанию помощи китообразным
Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

Лента новостей

По 2 млрд откатов в год
Вчера, 10:51
По 2 млрд откатов в год
Стали известны масштабы коррупции в дорожном фонде Кубани
В России «замедляют» Telegram
Вчера, 09:55
В России «замедляют» Telegram
Комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
11 февраля, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»

Реклама на сайте