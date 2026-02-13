«ТНС энерго Кубань»: предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей

В «ТНС энерго Кубань» заявили, что на начало 2026 года действующие организации ЖКХ Краснодарского края и Адыгеи накопили перед поставщиком 462 млн рублей долга

Как сообщила пресс-служба «ТНС энерго Кубань», долговая нагрузка на энергосистему растет сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края и Адыгеи. К 1 января 2026 года действующие предприятия регионов просрочили платежи на 334,7 млн и 127,6 млн рублей соответственно.

Должники-муниципалитеты из Краснодарского края: Крымский район: 71,5 млн рублей (более 14 месяцев без оплаты);

Павловский район: 38,3 млн рублей (8 месяцев без оплаты);

Северский район: 37,7 млн рублей (свыше 6 месяцев без оплаты).

В списке проблемных территорий также Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Тихорецкий, Кущевский, Туапсинский, Успенский и Белореченский районы.

Должники-муниципалитеты из Адыгеи: Адыгейск: 34,2 млн рублей;

Красногвардейский район: 32,0 млн рублей;

Теучежский район: 18,7 млн рублей.

«Хронические неплатежи предприятий ЖКХ напрямую бьют по устойчивости всей энергосистемы. Они срывают расчеты с генераторами и сетевыми компаниями, создавая риски для бесперебойного энергоснабжения потребителей Кубани и Адыгеи», — пояснил заместитель гендиректора по реализации и техническому управлению «ТНС энерго Кубань» Руслан Гиль.

Энергетики отметили, что применяют все законные меры: судебные иски, пени, обращения в правоохранительные органы. Вопрос с долгами предприятий ЖКХ держат на постоянном контроле и регулярно обсуждают на всех уровнях власти.