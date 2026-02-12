Кредит наличными Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyrd
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Кредит банка Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших займов наличными в феврале

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размеру кредитного портфеля на 1 января 2026 года.

Читайте также:

При составлении исследования аналитики портала учли:

  • размер процентной ставки и величину ежемесячного платежа;
  • максимальную сумму и срок кредитования;
  • полную стоимость кредита (ПСК);
  • требования к страхованию;
  • льготы для различных категорий граждан;
  • наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
  • возврат процентов;
  • возможность дистанционного оформления и погашения кредита.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Как писали Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по ипотеке.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Кредитование Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

О мире, где ложь и пустота ходят за руку. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Почти. Гамлет»
Правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря
В России с декабря огурцы подорожали почти в два раза. Сколько они стоят в Краснодаре?
Без связи, брони и безопасности. Турбизнес России предупредил о крахе отрасли из-за замедления Telegram
Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о раненых, задержанном 17-летнем стрелке и еще одном подозреваемом
В Белореченском районе Кубани нашли останки древнего хвостатого существа

Лента новостей

В России «замедляют» Telegram: комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Сегодня, 09:55
В России «замедляют» Telegram: комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
Вчера, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»
Перестрелка в техникуме Анапы
Вчера, 16:59
Перестрелка в техникуме Анапы
Что известно о нападавшем?

Реклама на сайте