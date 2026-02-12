Кредит наличными Уралсиба возглавил рейтинг лучших займов
Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyrd
Кредит банка Уралсиб занял первое место в рейтинге лучших займов наличными в феврале
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. В него вошли наиболее выгодные предложения российских банков из топ-50 по размеру кредитного портфеля на 1 января 2026 года.
Читайте также:
При составлении исследования аналитики портала учли:
- размер процентной ставки и величину ежемесячного платежа;
- максимальную сумму и срок кредитования;
- полную стоимость кредита (ПСК);
- требования к страхованию;
- льготы для различных категорий граждан;
- наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную;
- возврат процентов;
- возможность дистанционного оформления и погашения кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и условиями потребительского кредитования Уралсиба можно на сайте, в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.
Как писали Юга.ру, Уралсиб снизил ставки по ипотеке.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)
Вчера, 16:26 РекламаМальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»