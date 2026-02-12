О мире, где ложь и пустота ходят за руку. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Почти. Гамлет»

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 21 и 22 февраля премьерные показы спектакля «Почти. Гамлет». Это постановка актерской лаборатории Екатерины Корецкой.

Действие происходит в королевском замке Эльсинор в Дании. Ночные стражники вместе с другом принца Горацио видят призрак недавно умершего короля. Дух хранит молчание, но стража решает сообщить об увиденном сыну покойного — принцу Гамлету.

«Это спектакль о мире, где ложь и пустота ходят за руку. На это трудно и страшно смотреть, ведь перед нами разворачивается жизнь, лишенная величия: где предательство обыденно, а король — вовсе не король. Сквозь этот нелепый, пугающий балаган проступает настоящая боль», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 21 и 22 февраля 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.