О мире, где ложь и пустота ходят за руку. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Почти. Гамлет»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

Краснодарцы смогут оценить постановку по мотивам трагедии Уильяма Шекспира (18+)

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 21 и 22 февраля премьерные показы спектакля «Почти. Гамлет». Это постановка актерской лаборатории Екатерины Корецкой.

В основе постановки лежит одноименная трагедия Уильяма Шекспира, написанная в 1599-1601 годах.

Читайте также:

Действие происходит в королевском замке Эльсинор в Дании. Ночные стражники вместе с другом принца Горацио видят призрак недавно умершего короля. Дух хранит молчание, но стража решает сообщить об увиденном сыну покойного — принцу Гамлету.

«Это спектакль о мире, где ложь и пустота ходят за руку. На это трудно и страшно смотреть, ведь перед нами разворачивается жизнь, лишенная величия: где предательство обыденно, а король — вовсе не король. Сквозь этот нелепый, пугающий балаган проступает настоящая боль», — рассказали организаторы.

Показы пройдут 21 и 22 февраля 19:00 на улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре показывают копии картин Фриды Кало.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

О мире, где ложь и пустота ходят за руку. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Почти. Гамлет»
Правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на подъем затонувших танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря
В России с декабря огурцы подорожали почти в два раза. Сколько они стоят в Краснодаре?
Без связи, брони и безопасности. Турбизнес России предупредил о крахе отрасли из-за замедления Telegram
Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о раненых, задержанном 17-летнем стрелке и еще одном подозреваемом
В Белореченском районе Кубани нашли останки древнего хвостатого существа

Лента новостей

В России «замедляют» Telegram: комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Сегодня, 09:55
В России «замедляют» Telegram: комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
Вчера, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»
Перестрелка в техникуме Анапы
Вчера, 16:59
Перестрелка в техникуме Анапы
Что известно о нападавшем?

Реклама на сайте