Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток с бесплатным обслуживанием

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyrb
Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку кредиток с бесплатным обслуживанием и длинным льготным периодом

Исследование подготовил портал Банки.ру. В нем рассматривались предложения российских банков на 21 января 2025 года.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных платежных карт.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги карты Кредитование Уралсиб Финансы

