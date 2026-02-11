В администрации Славянского района проходят обыски из-за махинаций с землей
Чиновников Славянского района подозревают в продаже участков по заниженной цене
11 февраля ТАСС сообщило, что в здании администрации Славянского района проходят обыски. По предварительным данным, они связаны с расследованием махинаций при продаже муниципальных земель.
Как заявил источник издания, под подозрение попал начальник управления имущественных отношений Александр Сороколет. Кроме того, силовики изучают возможную причастность к незаконным сделкам главы района Романа Синяговского.
Речь идет о восьми земельных участках, реализованных по «серым схемам». Рыночная стоимость этой земли превышает 15 млн рублей. Однако оформлены наделы были на физлиц по многократно заниженной цене — от 10 до 20 тыс. рублей за каждый участок.
Как писали Юга.ру, в январе силовики пришли в мэрию Горячего Ключа. Поводом стали нарушения при сдаче новой школы за 1,2 млрд рублей.