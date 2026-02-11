В администрации Славянского района проходят обыски из-за махинаций с землей

Чиновников Славянского района подозревают в продаже участков по заниженной цене

11 февраля ТАСС сообщило, что в здании администрации Славянского района проходят обыски. По предварительным данным, они связаны с расследованием махинаций при продаже муниципальных земель.

Как заявил источник издания, под подозрение попал начальник управления имущественных отношений Александр Сороколет. Кроме того, силовики изучают возможную причастность к незаконным сделкам главы района Романа Синяговского.