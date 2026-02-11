Коммуналка еще подорожает? Минстрой РФ поддержал повышение цен на услуги УК
Минстрой России поддержал предложение по повышению цен на услуги управляющих компаний
10 февраля «РИА Новости» со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина сообщили, что ведомство поддерживает предложение по повышению цен на услуги УК.
Рост цен объясняют возросшей с начала года налоговой нагрузкой на управляющие организации, из-за чего они могут снижать качество услуг. Для УК в Госдуме подготовили законопроект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс.
«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:
Отметим, что россияне массово жалуются на выросшие коммунальные платежи за январь. Сообщения поступают из различных регионов, в том числе из Краснодарского края. Местами суммы достигают 40-50 тыс. рублей за месяц.
Комментарии пользователей:
- «Мы проживаем в хуторе Семигорский. В начале января были перебои с электроэнергией. Неделю напряжение в розетках не превышало 175 вольт. А квитанция пришла на 17 562 рубля».
- «У нас двухкомнатная квартира 52,6 кв. Платежка пришла 16 тыс. за январь. У меня четверо детей, работает один муж с зарплатой 45 тыс. рублей. Отдать ползарплаты за коммуналку, а как дальше жить? Если еще надо и за ипотеку заплатить».
- «Была в прошлом году 30 000 рублей, в этом году 52 000 рублей. ЮМР, Электропечей. Думаем продавать квартиру и переезжать в Адыгею».
10 февраля пресс-служба ФАС сообщила, что служба проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности после жалоб жителей. Речь идет о Тюменской, Сахалинской, Псковской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Удмуртии.
Напомним, что 1 января в Краснодарском крае коммуналка подорожала на 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября платежки вырастут еще на 9,6%, а в нашем регионе — до 16,3%.
Как писали Юга.ру, в России плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое.