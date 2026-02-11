Коммуналка еще подорожает? Минстрой РФ поддержал повышение цен на услуги УК

10 февраля «РИА Новости» со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина сообщили , что ведомство поддерживает предложение по повышению цен на услуги УК. Рост цен объясняют возросшей с начала года налоговой нагрузкой на управляющие организации, из-за чего они могут снижать качество услуг. Для УК в Госдуме подготовили законопроект с соответствующими поправками в Жилищный кодекс.

Отметим, что россияне массово жалуются на выросшие коммунальные платежи за январь. Сообщения поступают из различных регионов, в том числе из Краснодарского края. Местами суммы достигают 40-50 тыс. рублей за месяц.



Комментарии пользователей:

«Мы проживаем в хуторе Семигорский. В начале января были перебои с электроэнергией. Неделю напряжение в розетках не превышало 175 вольт. А квитанция пришла на 17 562 рубля».

«У нас двухкомнатная квартира 52,6 кв. Платежка пришла 16 тыс. за январь. У меня четверо детей, работает один муж с зарплатой 45 тыс. рублей. Отдать ползарплаты за коммуналку, а как дальше жить? Если еще надо и за ипотеку заплатить».

«Была в прошлом году 30 000 рублей, в этом году 52 000 рублей. ЮМР, Электропечей. Думаем продавать квартиру и переезжать в Адыгею».

10 февраля пресс-служба ФАС сообщила, что служба проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет их экономической обоснованности после жалоб жителей. Речь идет о Тюменской, Сахалинской, Псковской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Удмуртии.



Напомним, что 1 января в Краснодарском крае коммуналка подорожала на 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября платежки вырастут еще на 9,6%, а в нашем регионе — до 16,3%.