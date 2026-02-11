В Кавказском заповеднике не будут уничтожать борщевик. Почему?

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике отказались от уничтожения борщевика

Предыстория. С 1 марта в силу вступит федеральный закон, который вводит обязанность для всех собственников земельных участков бороться с борщевиком Сосновского и другими инвазивными видами растений. За невыполнение предусмотрен штраф до 700 тыс. рублей.

6 февраля пресс-служба Кавказского природного заповедника имени Шапошникова сообщила, что заказник не будет уничтожать борщевик Сосновского, так как в горном районе этот вид не считается опасным инвазивным растением, а является частью местной экосистемы. Эксперты пояснили, что борьба с ним может погубить редкие краснокнижные виды, похожие на борщевик, а выкашивание только способствует его распространению.

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в десятках заповедников страны:

На ООПТ произрастает десять видов борщевика, причем большинство из них — коренные. По словам ботаника заповедника Юлии Акатовой, все они находятся на своем месте и кормят животных, опылителей и создают горные пейзажи.

В заповеднике подчеркнули, что борьба с борщевиком необходима там, где он чужд флоре, но не в условиях горного Кавказа, где он занимает свою экологическую нишу.

«Никаких мер по уничтожению борщевика Сосновского, как и других представителей этого рода, в нашем регионе, тем более в Кавказском заповеднике, не планируется», — подытожила Юлия Акатова.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара призвала бороться с амброзией и напомнила о штрафах. Активисты возразили, что покосы лишь вредят.

