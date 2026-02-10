Спрос на образовательные кредиты среди молодежи 25–30 лет вырос в полтора раза за год — Сбер

В 2025 году жители Краснодарского края оформили в Сбере больше 6 тысяч образовательных кредитов

Банк выдал жителям Кубани больше 6 тысяч образовательных кредитов с господдержкой на сумму 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом количество таких кредитов выросло в 1,5 раза, а их общий объем — в 1,7 раз, до 1,2 млрд рублей.

За год спрос на образовательные кредиты в регионе среди молодежи 25–30 лет вырос в 1,5 раза. Клиенты 35–45 лет стали оформлять такой кредит в 1,6 раза чаще, чем в 2024 году.

«В основном в 2025 году этот вид кредита был востребован среди молодых людей в возрасте до 25 лет. Сбер предлагает льготную ставку на период обучения. Например, госпрограмма субсидирования ставки позволяет получать кредиты под низкий процент. Часть процентов компенсируется государством, что делает кредит еще доступнее для студентов и их семей. Молодые люди все больше стремятся получить среднее специальное или высшее образование, чтобы освоить выбранную ими профессию», — рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.