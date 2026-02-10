В Госдуме предложили давать доступ к порносайтам только тем, у кого есть дети

8 февраля журналистка Наталия Троицкая опубликовала в своем телеграм-канале предложение заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой. Депутат выступила с инициативой давать доступ к порнографическим сайтам только гражданам, имеющим детей.

Буцкая заявила, что в юном возрасте идет буйство гормонов, и молодым людям просто необходимо заниматься сексом.

«Если они им не занимаются, видимо, есть какие-то суррогаты, мы даже знаем, как эти суррогаты называются, — это сайты для взрослых», — объяснила парламентарий.

По ее мнению, обществу и государству следует поразмыслить над тем, как поступить с этими сайтами.

«Если мы просто закроем глаза на эту ситуацию, то, вероятно, тот самый сперматозоид никогда не соединится с той самой яйцеклеткой. Люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети», — подытожила Буцкая.

