Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных платежных карт

Банк Уралсиб в очередной раз подтвердил соответствие требованиям стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Стандарт PCI DSS версии 4.0.1.)

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — это основной стандарт в области безопасности, учрежденный международными платежными системами с целью защитить данные и операции, совершаемые с использованием карт. Его обязаны соблюдать все участники платежной системы «Мир», в том числе банк Уралсиб.

Стандарт включает 12 требований безопасности данных держателей платёжных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных системах организаций. Защиту обеспечивает непрерывный мониторинг и регулярный аудит в соответствии с установленными процедурами.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших дебетовок.

