Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных платежных карт

Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) — это основной стандарт в области безопасности, учрежденный международными платежными системами с целью защитить данные и операции, совершаемые с использованием карт. Его обязаны соблюдать все участники платежной системы «Мир», в том числе банк Уралсиб.