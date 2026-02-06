Каменный век. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о первых людях на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

  • Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Руины дольмена близ Васильевки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Краснодаре состоится серия лекций о культуре и истории народов Краснодарского края (12+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 7 февраля лекцию «Каменный век на Кубани: первые люди». Про древность, быт и место стоянок расскажет историк-археолог Вадим Велитченко.

Программа:

  • пещерные стоянки и Губские навесы;
  • Ильская стоянка и неандертальцы;
  • мезолитические стоянки у реки Псекупс;
  • период от 1,5 млн до 6 тыс. лет до нашей эры.

«Архитектурный Вавилон в кольце вечных пробок»:

Каменный век — археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующий эпохе металлов. Именно тогда были заложены основы всей последующей человеческой цивилизации: язык, социальные нормы, технологии выживания, первые формы искусства и религии. Неолитическая революция (переход к земледелию и скотоводству) стала самой радикальной переменой в образе жизни человека, создав предпосылки для появления городов, государств и письменности, то есть для перехода к исторической эпохе.

Лекция состоится 7 февраля в 12:00 на улице Красной, 43. Участие бесплатное при регистрации.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 февраля покажут документалку об одном из самых загадочных художников мировой истории искусства — Босхе.

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

В Краснодарском крае выходные будут холодными, ветреными и дождливыми
В трех микрорайонах Краснодара, двух поселках и одной станице две недели будут отлавливать бездомных собак
Депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку
Рюрик, Комета и Радость. Краснодарский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в 2025 году
Морозный рекорд на Дону. Столбики термометров опустились до -30 °С
В Приморско-Ахтарском районе Кубани могут погибнуть стаи лебедей. В чем причина?

Лента новостей

Реклама на сайте