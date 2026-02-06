Каменный век. В Краснодаре пройдет бесплатная лекция о первых людях на Кубани

В Краснодаре состоится серия лекций о культуре и истории народов Краснодарского края (12+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 7 февраля лекцию «Каменный век на Кубани: первые люди». Про древность, быт и место стоянок расскажет историк-археолог Вадим Велитченко.

Каменный век — археологический термин, обозначающий обширный период человеческого развития, предшествующий эпохе металлов. Именно тогда были заложены основы всей последующей человеческой цивилизации: язык, социальные нормы, технологии выживания, первые формы искусства и религии. Неолитическая революция (переход к земледелию и скотоводству) стала самой радикальной переменой в образе жизни человека, создав предпосылки для появления городов, государств и письменности, то есть для перехода к исторической эпохе.

Лекция состоится 7 февраля в 12:00 на улице Красной, 43. Участие бесплатное при регистрации.