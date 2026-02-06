Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших дебетовок

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iynG
Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в итоговый рейтинг лучших дебетовок в 2025 году

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков по активам (на 1 декабря 2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Эксперты учли накопленные позиции банков, а также рассмотрели текущие условия дебетовых карт.

Они проанализировали:

  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит;
  • правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли;
  • размер процентов на остаток средств;
  • онлайн-оформление;
  • доставку курьером;
  • скидки.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности можно узнать на сайте.

Как писали Юга.ру, кредит Уралсиба вошел топ-3 рейтинга займов на автомобили с пробегом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Деньги карты Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

