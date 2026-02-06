Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших дебетовок

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в итоговый рейтинг лучших дебетовок в 2025 году

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков по активам (на 1 декабря 2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.



Эксперты учли накопленные позиции банков, а также рассмотрели текущие условия дебетовых карт.

Они проанализировали: стоимость выпуска и обслуживания карты;

размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит;

правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли;

размер процентов на остаток средств;

онлайн-оформление;

доставку курьером;

скидки. «Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности можно узнать на сайте.