В КубГУ открылась лаборатория искусственного интеллекта

Сбер и Кубанский государственный университет открыли лабораторию искусственного интеллекта

В лаборатории кубанского вуза уже установили современное оборудование с доступом к облачной платформе SberCloud и генеративной модели «ГигаЧат». Сбер выступит наставниками студентов, а также организует стажировки и поддержит самые перспективные студенческие проекты. Кроме того, банк и университет планируют совместно проводить региональные хакатоны и научные конференции.

«Создавая лабораторию в КубГУ, мы формируем центр подготовки кадров для новой технологической эры. Цель нашей работы — преобразовать образовательный потенциал университета в успешные цифровые проекты, необходимые экономике региона. Учебная программа охватывает приоритетные направления развития технологий искусственного интеллекта, включая аналитику больших данных, MLOps и генеративный AI. Подготовка ведется по актуальным профессиям будущего, таким как специалист по машинному обучению (ML Engineer), data-аналитик и другие востребованные специалисты», — рассказала заместитель Управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова.

Руководитель нового центра, завкафедрой анализа данных и искусственного интеллекта КубГУ Анна Коваленко считает, что лаюоратория станет опорной точкой для запуска инновационных разработок в ключевых секторах экономики Краснодарского края. «Здесь соединятся экспертные знания, современные технологии обработки данных, инфраструктура и научные исследования, направленные на разработку и практическое применение новейших цифровых решений», — отметила она.