Сбер запустил всероссийский конкурс «Цифровой марафон» для IT-специалистов и новичков

К участию приглашают всех желающих старше 18 лет независимо от текущего уровня подготовки. Основная цель конкурса — дать возможность бесплатно повысить свою цифровую грамотность, освоить актуальные технологии, а также изучить основы программирования и искусственного интеллекта. Регистрация открыта и продлится до 3 апреля.

Чтобы обеспечить равные условия, конкурс проходит в трех параллельных номинациях, соответствующих разному уровню квалификации:

«Новичок» — для начинающих свой путь в IT.

«Исследователь» — для студентов и недавних выпускников профильных вузов.

«Эксперт» — для практикующих специалистов.

Соревнование состоит из четырех последовательных этапов:

Образовательный этап. Участники бесплатно проходят курсы от «Нетологии» по ключевым направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность и алгоритмика.

Онлайн-тестирование для проверки усвоенных знаний.

Практический этап. Выполнение реальных проектных заданий, которое включает создание рабочего программного кода по техническому заданию и его публикацию на платформе GitVerse.

Финальный тур.

«Сбер видит свою миссию не только в предоставлении банковских услуг, но и в развитии человеческого капитала — в создании реальных возможностей для личностного и профессионального роста. Каждый год конкурс «Цифровой марафон» объединяет студентов вузов и колледжей, специалистов из самых разных областей по всей стране, которые хотят прокачать свои цифровые навыки и знания в цифре. Для Адыгеи этот проект стал важной частью усилий по формированию современной цифровой среды и поддержке технологически ориентированной молодежи», — рассказал управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков.

Особенностью «Цифрового марафона» этого года стало специально созданное виртуальное пространство. В цифровой среде участники могут общаться, проходить дополнительные образовательные квесты, узнавать о возможностях GigaChat в учебе и работе, а также выполнять задания от партнеров. Активности в виртуальном пространстве приносят баллы в общий зачет.

Победитель в категории «Эксперт» получит 1 млн рублей. Лучшего «Исследователя» наградят 500 тыс. рублей. Участники, победившие в номинации «Новичок», получат ценные призы от Сбера и «Нетологии».