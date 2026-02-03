Сбер запустил всероссийский конкурс «Цифровой марафон» для IT-специалистов и новичков
Сбер приглашает на «Цифровой марафон» с крупным денежным призом
Сбер запустил масштабный всероссийский конкурс для специалистов и энтузиастов IT-сферы «Цифровой марафон». Проект реализуется совместно с известными образовательными площадками: школой программирования «Школа 21» и онлайн-университетом «Нетология».
К участию приглашают всех желающих старше 18 лет независимо от текущего уровня подготовки. Основная цель конкурса — дать возможность бесплатно повысить свою цифровую грамотность, освоить актуальные технологии, а также изучить основы программирования и искусственного интеллекта. Регистрация открыта и продлится до 3 апреля.
В пятизвездочном отеле Сириуса внедрили ИИ-помощника от Сбера:
Чтобы обеспечить равные условия, конкурс проходит в трех параллельных номинациях, соответствующих разному уровню квалификации:
- «Новичок» — для начинающих свой путь в IT.
- «Исследователь» — для студентов и недавних выпускников профильных вузов.
- «Эксперт» — для практикующих специалистов.
Соревнование состоит из четырех последовательных этапов:
- Образовательный этап. Участники бесплатно проходят курсы от «Нетологии» по ключевым направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, кибербезопасность и алгоритмика.
- Онлайн-тестирование для проверки усвоенных знаний.
- Практический этап. Выполнение реальных проектных заданий, которое включает создание рабочего программного кода по техническому заданию и его публикацию на платформе GitVerse.
- Финальный тур.
«Сбер видит свою миссию не только в предоставлении банковских услуг, но и в развитии человеческого капитала — в создании реальных возможностей для личностного и профессионального роста. Каждый год конкурс «Цифровой марафон» объединяет студентов вузов и колледжей, специалистов из самых разных областей по всей стране, которые хотят прокачать свои цифровые навыки и знания в цифре. Для Адыгеи этот проект стал важной частью усилий по формированию современной цифровой среды и поддержке технологически ориентированной молодежи», — рассказал управляющий Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков.
Особенностью «Цифрового марафона» этого года стало специально созданное виртуальное пространство. В цифровой среде участники могут общаться, проходить дополнительные образовательные квесты, узнавать о возможностях GigaChat в учебе и работе, а также выполнять задания от партнеров. Активности в виртуальном пространстве приносят баллы в общий зачет.
Победитель в категории «Эксперт» получит 1 млн рублей. Лучшего «Исследователя» наградят 500 тыс. рублей. Участники, победившие в номинации «Новичок», получат ценные призы от Сбера и «Нетологии».
Как писали Юга.ру, студенты из Ставрополя рассказали, как осваивают IT-профессии параллельно с учебой.