В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Помутнение» 2006 года

Действие фильма происходит в Калифорнии, погрязшей в эпидемии наркомании. Особую опасность представляет загадочная «Субстанция Д», разрушающая психику потребителей. Тайный агент наркополиции Роберт Арктор, вынужденный из-за работы сам стать зависимым, получает приказ внедриться в круг своих же друзей.

Пространство «Подполье» анонсировало на 5 февраля показ фантастического фильма «Помутнение». Картину в 2006 году снял американский режиссер Ричард Линклейтер («Отрочество») по мотивам одноименного романа Филипа К. Дика.

Для производства фильма использовался прием под названием ротоскопирование. Художники-аниматоры прорисовали каждый кадр поверх реального. После просмотра зрители вместе с Январем Панамаревым обсудят увиденное на экране.

Кинопоказ состоится 5 февраля в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.