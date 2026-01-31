Вышел первый трейлер сериала «Повелитель мух». Когда премьера?

Сериал по культовому роману получил первый трейлер и дату премьеры (18+)

Сюжет, как и в оригинальном романе, будет строиться вокруг группы школьников, выброшенных на необитаемый остров. Их попытки построить общество обернутся хаосом, жестокостью и борьбой за власть.

BBC представило первый трейлер экранизации знаменитого романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Сценарий написал Джек Торн, работавший над «Переходным возрастом». Музыку создал Кристобаль Тапиа де Вир («Белый лотос»), главную тему саундтрека — Ханс Циммер.

Это уже третья экранизация книги, ставшей мировой классикой и обязательной программой в школах и университетах многих стран. Предыдущие версии вышли в 1963 и 1990 годах.

Премьера четырехсерийного проекта назначена на 8 февраля. В эфире серии будут выходить еженедельно, а на BBC iPlayer весь сезон появится разом.