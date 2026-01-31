Вышел первый трейлер сериала «Повелитель мух». Когда премьера?
Сериал по культовому роману получил первый трейлер и дату премьеры (18+)
BBC представило первый трейлер экранизации знаменитого романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Сценарий написал Джек Торн, работавший над «Переходным возрастом». Музыку создал Кристобаль Тапиа де Вир («Белый лотос»), главную тему саундтрека — Ханс Циммер.
Сюжет, как и в оригинальном романе, будет строиться вокруг группы школьников, выброшенных на необитаемый остров. Их попытки построить общество обернутся хаосом, жестокостью и борьбой за власть.
Это уже третья экранизация книги, ставшей мировой классикой и обязательной программой в школах и университетах многих стран. Предыдущие версии вышли в 1963 и 1990 годах.
Премьера четырехсерийного проекта назначена на 8 февраля. В эфире серии будут выходить еженедельно, а на BBC iPlayer весь сезон появится разом.
