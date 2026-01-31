Вышел первый трейлер сериала «Повелитель мух». Когда премьера?

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к сериалу «Повелитель мух» © Скриншот видео с youtube-канала BBC Trailers и BBC
    Кадр из трейлера к сериалу «Повелитель мух» © Скриншот видео с youtube-канала BBC Trailers и BBC

Сериал по культовому роману получил первый трейлер и дату премьеры (18+)

BBC представило первый трейлер экранизации знаменитого романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Сценарий написал Джек Торн, работавший над «Переходным возрастом». Музыку создал Кристобаль Тапиа де Вир («Белый лотос»), главную тему саундтрека — Ханс Циммер.

Сюжет, как и в оригинальном романе, будет строиться вокруг группы школьников, выброшенных на необитаемый остров. Их попытки построить общество обернутся хаосом, жестокостью и борьбой за власть.

Оранжевое золото:

Это уже третья экранизация книги, ставшей мировой классикой и обязательной программой в школах и университетах многих стран. Предыдущие версии вышли в 1963 и 1990 годах.

Премьера четырехсерийного проекта назначена на 8 февраля. В эфире серии будут выходить еженедельно, а на BBC iPlayer весь сезон появится разом.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают «Шоссе в никуда» Дэвида Линча 1997 года.

Кино отдых Развлечения

Новости

В Динском районе Кубани годовалый Саша Пересекин нуждается в слуховых аппаратах. Как ему помочь?
«Что где есть в Краснодаре». Жителям предлагают выбрать лучшие рестораны, бары и кофейни
Вышел первый трейлер сериала «Повелитель мух». Когда премьера?
«Кубань 24», ГТРК «Кубань» и другие госСМИ региона проигнорировали задержание и домашний арест Анны Миньковой
В Краснодарском крае в выходные прогнозируют снег, дождь, гололед и сильный ветер
Краснодарская Crowne Plaza и два санатория в Горячем Ключе перешли государству по решению суда

Лента новостей

Реклама на сайте