В Краснодарском крае в выходные прогнозируют снег, дождь, гололед и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 31 января и 1 февраля. В регионе действует штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 31 января и 1 февраля на Кубани ожидается дождь, снег и мокрый снег, который может налипать на провода и деревья. На дорогах прогнозируют гололед. Ветер усилится до 18-20 м/с.

По данным синоптиков, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В регионе действует штормовое предупреждение.