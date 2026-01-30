В Краснодарском крае в выходные прогнозируют снег, дождь, гололед и сильный ветер
Синоптики рассказали о погоде на Кубани 31 января и 1 февраля. В регионе действует штормовое предупреждение
Краснодарский ЦГМС сообщил, что 31 января и 1 февраля на Кубани ожидается дождь, снег и мокрый снег, который может налипать на провода и деревья. На дорогах прогнозируют гололед. Ветер усилится до 18-20 м/с.
По данным синоптиков, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. В регионе действует штормовое предупреждение.
Мэр Краснодара сообщил о подготовке служб к снегопаду:
Температура воздуха ночью 31 января — от -1 °С до 4 °С, на юге края — 5-10 °С, днем — 9-14 °С, на севере края — 4-9 °С. 1 февраля ночью на севере края мороз до -8 °С, на юге — до -1 °С, днем — 0-5 °С, на юге края — 3-8 °С. В горах ночью и днем 31 января и 1 февраля — от -6 °С до -1 °С.
На Черноморском побережье в выходные будет облачно, временами дождь, местами сильный. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха 31 января ночью — 6-11 °С, днем — 8-13 °С. 1 февраля ночью — 2-7 °С, днем — 4-9 °С.
В Краснодаре в субботу и в воскресенье ожидается дождь. Температура воздуха 31 января ночью — 4-6 °С, днем — 10-12 °С. 1 февраля ночью — 0-2 °С, днем — 3-5 °С.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре во время гололеда произошло около 130 ДТП.