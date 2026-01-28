В Госдуме запретили фотосъемки. Спикер беспокоится о сохранении психики фотографов

28 января «Ведомости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщили , что фотосъемку пленарных заседаний нижней палаты запретили для сохранения психики фотографов. По его словам, камеры осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находиться под прицелом объективов. Володин отметил, что фотографы, как правило, запечатлевают моменты, когда депутаты проявляют «не очень правильные черты характера».

«Вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу и тут то вы как раз этот момент ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики. Поэтому мы бережно относимся, в первую очередь, к вам», — заявил парламентарий.



Политик подчеркнул, что все заседания по-прежнему транслируют в интернете, и это запрещать не собираются. Главное, по мнению Володина, это работа депутатов, а «телевидение, фотографы — это все вторично».



Отметим, что 21 января фотографам СМИ запретили снимать пленарные заседания Госдумы. Это произошло после того, как Володин призвал фотографов не издеваться над депутатами.

Ситуация произошла на заседании 13 января. Тогда парламентарии вернулись после новогодних каникул. Некоторым из них не понравилось, как они получились на снимках.