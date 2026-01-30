«Крестный отец» Нового времени. В Краснодаре пройдет лекция о Ренессансе

  • «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием
    «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре историк расскажет о переломной эпохе в истории европейской культуры (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 1 февраля лекцию «Смена вех: от Средневековья к Новому времени». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Программа:

  • почему падение Константинополя в 1453 году считают концом Средневековья;
  • откуда пошла мода на Античность;
  • что считать главным технологическим изобретением эпохи;
  • кто такие гуманисты;
  • как великие географические открытия привели к первому в истории мировому экономическому кризису.

Телепорт в Японию:

Возрождение (Ренессанс) — переломная эпоха в истории европейской культуры, охватывающая примерно XIV–XVI века и ставшая мостом между Средневековьем и Новым временем. Возрождение зародилось в Италии и постепенно распространилось по всей Европе, кардинально изменив искусство, науку, философию и общество.

Лекция состоится 1 февраля в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 января пройдет лекция об истории испанской анимации.

