«Крестный отец» Нового времени. В Краснодаре пройдет лекция о Ренессансе

В Краснодаре историк расскажет о переломной эпохе в истории европейской культуры (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 1 февраля лекцию «Смена вех: от Средневековья к Новому времени». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.

Возрождение (Ренессанс) — переломная эпоха в истории европейской культуры, охватывающая примерно XIV–XVI века и ставшая мостом между Средневековьем и Новым временем. Возрождение зародилось в Италии и постепенно распространилось по всей Европе, кардинально изменив искусство, науку, философию и общество.

Лекция состоится 1 февраля в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.