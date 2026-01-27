Краснодарский край вошел в топ-10 регионов с высокой просрочкой по ипотеке
Аналитики назвали регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
27 января РИА «Новости» опубликовали статистику регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке. Аналитики изучили данные Банка России.
Лидером по просрочке стала Ингушетия, в республике проблемными являются 10,8% заемщиков. Следом идут Дагестан и Тыва — 4,5% и 4,2% соответственно.
Далее находятся Чечня (3,7%), Северная Осетия (3,6%), Карачаево-Черкесия (2,8%), Кабардино-Балкария (1,97%). Краснодарский край расположился на девятом месте, в регионе у 1,7% заемщиков есть просрочки. Республика Адыгея с показателем 1,4% занимает десятую строчку.
Напомним, в Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года.
Как писали Юга.ру, стоимость вторичного жилья в Краснодарском крае выросла до 144 тыс. рублей за «квадрат».