Краснодарский край вошел в топ-10 регионов с высокой просрочкой по ипотеке

Аналитики назвали регионы России, где хуже всего платят по ипотеке

Лидером по просрочке стала Ингушетия, в республике проблемными являются 10,8% заемщиков. Следом идут Дагестан и Тыва — 4,5% и 4,2% соответственно.

Далее находятся Чечня (3,7%), Северная Осетия (3,6%), Карачаево-Черкесия (2,8%), Кабардино-Балкария (1,97%). Краснодарский край расположился на девятом месте, в регионе у 1,7% заемщиков есть просрочки. Республика Адыгея с показателем 1,4% занимает десятую строчку.

Напомним, в Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года.