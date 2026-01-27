В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чудесный доктор»
В Краснодаре 31 января впервые покажут спектакль по мотивам повести Куприна (16+)
Творческий проект Renaissance анонсировал на 31 января премьеру спектакля «Чудесный доктор». Режиссером и драматургом выступила Дарья Феленкова.
В основе постановки лежит одноименный рассказ Александра Куприна. В нем семья, оказавшаяся в бедственном положении, чудом спасается благодаря волшебному доктору.
Телепорт в Японию:
«В нашей работе этого чудесного спасения не случается и два брата, переживших трагедию, стараются справиться с ней, каждый по-своему. Один старается закрыть глаза на прошлое и никогда его не вспоминать, а другой — спасти каждого, кто оказывается в похожей ситуации», — рассказали организаторы.
Премьера спектакля состоится 31 января в 20:00 на улице Рашпилевской, 110. Стоимость билетов 950-1100 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 7 и 8 февраля состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».