В Краснодаре состоится премьера спектакля «Чудесный доктор»

В основе постановки лежит одноименный рассказ Александра Куприна. В нем семья, оказавшаяся в бедственном положении, чудом спасается благодаря волшебному доктору.

«В нашей работе этого чудесного спасения не случается и два брата, переживших трагедию, стараются справиться с ней, каждый по-своему. Один старается закрыть глаза на прошлое и никогда его не вспоминать, а другой — спасти каждого, кто оказывается в похожей ситуации», — рассказали организаторы.

Премьера спектакля состоится 31 января в 20:00 на улице Рашпилевской, 110. Стоимость билетов 950-1100 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.